Під санкції попадуть українські товари і сотні українців - Медведєв

Прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв заявив, що Росія може заборонити поставки на свою територію низки українських товарів.

Про це він сказав у вівторок, повідомляє російське агентство ТАСС.

Він повідомив, що має намір підписати рішення щодо санкцій відносно України найближчим часом.

За словами Медведєва, списки фізичних осіб України, які підпадають під санкції РФ, включать сотні людей, які завдавали шкоди РФ. Серед них будуть і відомі персони.

Він додав, що постанова уряду РФ про санкції не стосуватимуться більшості українців.

Медведєв уточнив, що активи українців, які потраплять в санкційні списки, будуть заблоковані, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Мова йде про блокування їхніх активів, які перебувають на території РФ. Тобто про заборону здійснювати з ними будь-які дії", - сказав Медведєв.

Крім того, додав прем'єр, йдеться "про заборону перерахування грошових коштів, які знаходяться в джерелах, розташованих на території РФ".

"Тобто мається на увазі заборона вивозу капіталу", - уточнив Медведєв.

Як відомо, 22 жовтня президент Росії Володимир Путін підписав указ про спеціальні економічні заходи, які будуть прийняті у відповідь на українські санкції.

Згідно з указом уряд Росії має визначити переліки фізичних і юридичних осіб, щодо яких застосовуються санкції, а також визначити сам характер санкцій.

У червні 2018 президент Петро Порошенко ввів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України з ввела санкції до 14 фізичних осіб і до 30 юридичних з Росії.

Серед фізичних осіб виявився російський мільярдер Аркадій Ротенберг і члени його сім'ї.

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