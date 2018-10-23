Под санкции попадут украинские товары и сотни украинцев - Медведев

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Вторник, 23 октября 2018, 15:23

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что Россия может запретить поставки на свою территорию ряда украинских товаров.

Об этом он сказал во вторник, сообщает российское агентство ТАСС.

Он сообщил, что намерен подписать решение о санкциях в отношении Украины в ближайшее время.

По словам Медведева, списки физических лиц Украины, подпадающих под санкции РФ, включать сотни людей, которые наносили ущерб РФ. Среди них будут и известные персоны.

Он добавил, что постановление правительства РФ о санкциях не коснутся большинства украинцев.

Медведев уточнил, что активы украинцев, которых Россия отнесет к числу наносящих ей вред, будут заблокированы, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Речь идет о блокировании их активов, которые находятся на территории РФ. То есть о запрете совершать с ними какие-либо действия", - сказал Медведев.

Кроме того, добавил премьер, речь идет "о запрете перечисления денежных средств, которые находятся в источниках, расположенных на территории РФ".

"То есть имеется в виду запрет вывоза капитала", - уточнил Медведев. 

Как известно, 22 октября президент России Владимир Путин подписал указ о специальных экономических мерах, которые будут приняты в ответ на украинские санкции.

Согласно указу правительство России должно определить перечни физических и юридических лиц, в отношении которых применяются санкции, а также определить сам характер санкций.

В июне 2018 президент Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины по ввела санкции до 14 физических лиц и до 30 юридических из России.

Среди физических лиц оказался российский миллиардер Аркадий Ротенберг и члены его семьи.

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Темы: Медведев санкции Росcия
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