Польща присвоїла Сенцову нагороду "За людську гідність"

У Польщі вирішили присвоїти українському політв’язню в Росії режисеру Олегу Сенцову нагороду Pro Dignitate Humana.

Про це 23 жовтня заявив міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутовіч в ході зустрічі з Павлом Клімкіним.

"Польща прийняла рішення присвоїти Олегу Сенцову нагороду Pro Dignitate Humana", - заявив Чапутовіч

За словами польського дипломата, Польща підтримуватиме Україну в протидії російській агресії і не визнає нелегальної анексії Росією Криму.

Український міністр закордонних справ Клімкін подякував Польщі за високу нагороду для Сенцова.

On the sidelines of the #Ukraine FM's visit FM #Czaputowicz announced that this year's #ProDignitateHumana award will receive Oleg Sentsov.



The director in the Russian prison recalled the fate of political prisoners in #Russia and occupied #Crimea.#FreeSentsov pic.twitter.com/sermgK7xLn