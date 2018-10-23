Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Польща присвоїла Сенцову нагороду "За людську гідність"

Вівторок, 23 жовтня 2018, 16:17

У Польщі вирішили присвоїти українському політв’язню в Росії режисеру Олегу Сенцову нагороду Pro Dignitate Humana.

Про це 23 жовтня заявив міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутовіч в ході зустрічі з Павлом Клімкіним.

"Польща прийняла рішення присвоїти Олегу Сенцову нагороду Pro Dignitate Humana", - заявив Чапутовіч

За словами польського дипломата, Польща підтримуватиме Україну в протидії російській агресії і не визнає нелегальної анексії Росією Криму.

Український міністр закордонних справ Клімкін подякував Польщі за високу нагороду для Сенцова.

Клімкін також висловив переконання, що разом з Чапутовичем невдовзі буде нагода подивитися у Варшаві новий фільм Сенцова та поспілкуватися з ним особисто на прем’єрі.

Премію "Pro Dignitate Humana" ("За людську гідність") заснував в 2012 році міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.

ЇЇ присуджують за діяльність на захист прав осіб, що піддаються переслідуванням і репресіям, за непохитну позицію в захисті прав особистості та поваги до людської гідності.

Український режисер Олег Сенцов був затриманий у травні 2014 року. У серпні 2015 Північно-Кавказький окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив його до 20 років колонії суворого режиму за нібито підготовку терактів в анексованому Криму.

Сенцова утримують у російській колонії "Білий ведмідь" в Ямало-Ненецькому автономному окрузі РФ.

14 травня 2018 року Сенцов оголосив голодування з вимогою відпустити всіх українців, яких утримує Росія.

З 6 жовтня 2018 року Сенцов заявив про припинення голодування через погрози початку його примусового годування.

Українська правда
Теми: ПольщаСенцовполітв'язніУкраїнаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

США хочуть перемоги України – Байден

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

Усі новини...
Польща
Польща закриє кордон з Україною, якщо ЄС не продовжить зернову заборону − Моравецький
Перевізників попередили про блокування одного з найбільших пунктів пропуску на кордоні з Польщею
У Польщі викрили агентів РФ, які збиралися підривати потяги з допомогою для України – ЗМІ
Останні новини
01:58
Перевага у повітрі та спільне виробництво зброї – Зеленський у США окреслив цілі на 2024 рік
01:37
США хочуть перемоги України – Байден
01:17
Ідею поступитися територією заради миру Зеленський назвав "абсолютним божевіллям"
00:42
Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 
00:14
Байден: Підтримка України є важливою для всього світу
23:53
Двоє людей постраждало на Одещині через атаку "Шахедів"
23:46
Сейм Польщі схвалив уряд Туска
23:23
Будапешт готовий зняти вето на 50 млрд допомоги Україні, якщо ЄС розморозить кошти Угорщини
23:04
Економічні новини 12 грудня: хакерська атака на "Київстар", нова підозра у справі Сенниченка
22:49
Президент Євроради: ЄС хоче прискорити виробництво боєприпасів, для допомоги Україні 
Усі новини...
Реклама: