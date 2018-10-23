Польща присвоїла Сенцову нагороду "За людську гідність"

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Вівторок, 23 жовтня 2018, 16:17

У Польщі вирішили присвоїти українському політв’язню в Росії режисеру Олегу Сенцову нагороду Pro Dignitate Humana.

Про це 23 жовтня заявив міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутовіч в ході зустрічі з Павлом Клімкіним.

"Польща прийняла рішення присвоїти Олегу Сенцову нагороду Pro Dignitate Humana", - заявив Чапутовіч

За словами польського дипломата, Польща підтримуватиме Україну в протидії російській агресії і не визнає нелегальної анексії Росією Криму.

Український міністр закордонних справ Клімкін подякував Польщі за високу нагороду для Сенцова.

Клімкін також висловив переконання, що разом з Чапутовичем невдовзі буде нагода подивитися у Варшаві новий фільм Сенцова та поспілкуватися з ним особисто на прем’єрі.

Премію "Pro Dignitate Humana" ("За людську гідність") заснував в 2012 році міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.

ЇЇ присуджують за діяльність на захист прав осіб, що піддаються переслідуванням і репресіям, за непохитну позицію в захисті прав особистості та поваги до людської гідності.

Український режисер Олег Сенцов був затриманий у травні 2014 року. У серпні 2015 Північно-Кавказький окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив його до 20 років колонії суворого режиму за нібито підготовку терактів в анексованому Криму.

Сенцова утримують у російській колонії "Білий ведмідь" в Ямало-Ненецькому автономному окрузі РФ.

14 травня 2018 року Сенцов оголосив голодування з вимогою відпустити всіх українців, яких утримує Росія.

З 6 жовтня 2018 року Сенцов заявив про припинення голодування через погрози початку його примусового годування.

Українська правда
Теми: Польща Сенцов політв'язні Україна Росія
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