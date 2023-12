Польша присвоила Сенцову награду "За человеческое достоинство"

В Польше решили присвоить украинскому политзаключенному в России режиссеру Олегу Сенцову награду Pro Dignitate Humana.

Об этом 23 октября заявил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович в ходе встречи с Павлом Климкиным.

"Польша приняла решение присвоить Олегу Сенцов награду Pro Dignitate Humana", - заявил Чапутович.

По словам польского дипломата, Польша будет поддерживать Украину в противодействии российской агрессии и не признает нелегальной аннексии Россией Крыма.

Украинский министр иностранных дел Климкин поблагодарил Польшу за высокую награду для Сенцова.

On the sidelines of the #Ukraine FM's visit FM #Czaputowicz announced that this year's #ProDignitateHumana award will receive Oleg Sentsov.



The director in the Russian prison recalled the fate of political prisoners in #Russia and occupied #Crimea.#FreeSentsov pic.twitter.com/sermgK7xLn