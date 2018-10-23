Польша присвоила Сенцову награду "За человеческое достоинство"

В Польше решили присвоить украинскому политзаключенному в России режиссеру Олегу Сенцову награду Pro Dignitate Humana.

Об этом 23 октября заявил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович в ходе встречи с Павлом Климкиным.

"Польша приняла решение присвоить Олегу Сенцов награду Pro Dignitate Humana", - заявил Чапутович.

По словам польского дипломата, Польша будет поддерживать Украину в противодействии российской агрессии и не признает нелегальной аннексии Россией Крыма.

Украинский министр иностранных дел Климкин поблагодарил Польшу за высокую награду для Сенцова.

Климкин также выразил убеждение, что вместе с Чапутовичем вскоре будет возможность посмотреть в Варшаве новый фильм Сенцова и пообщаться с ним лично на премьере.

Премию "Pro Dignitate Humana" ("За человеческое достоинство") основал в 2012 году министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

Ее присуждают за деятельность в защиту прав лиц, подвергающихся преследованиям и репрессиям, за непоколебимую позицию в защите прав личности и уважения к человеческому достоинству.

Украинский режиссер Олег Сенцов был задержан в мае 2014 года. В августе 2015 Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил его к 20 годам колонии строгого режима за якобы готовящихся терактах в аннексирована Крыму.

Сенцова удерживают в российской колонии "Белый медведь" в Ямало-Ненецком автономном округе РФ.

14 мая 2018 Сенцов объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, которых удерживает Россия.

С 6 октября 2018 года Сенцов заявил о прекращении голодовки из-за угрозы начала его принудительного кормления.