Фіскали радять "бляхерам" не тішитись окремим рішенням суду

Державна фіскальна служба стверджує, що постанова Верховного суду України про скасування штрафу "євробляхеру" не привід для власників автомобілів з європейською реєстрацією не виконувати вимоги митного законодавства.

Про це 23 жовтня повідомляє прес-служба ДФС.

"Вказана постанова стосується одного конкретного факту притягнення до адміністративної відповідальності", - пишуть у відомстві.

Йдеться про рішення Верховного суду від 1 жовтня 2018 року, який скасував штраф "євробляхеру" через те, що водію інкримінували статтю, яку він не порушував.

Він ввіз в Україну авто у митному режимі "транзит" та не завершив митне оформлення.

Водій порушив статтю 470 Митного кодексу, але на момент виявлення порушення сплив строк притягнення до відповідальності. Митники склали на нього протокол за статтею 469 МК.

Проте суд не побачив ознак правопорушення за ч. 2 ст. 469 МК "Неправомірні операції з товарами, митне оформлення яких не закінчено, або з товарами, що перебувають на тимчасовому зберіганні під митним контролем".

У ДФС стверджують, що таке рішення ВСУ не звільнить від відповідальності інших осіб за порушення строків транзитного ввезення та від виконання від вимог законодавства при переміщенні автомобілів в режимах "транзит" та "тимчасове ввезення".

Йдеться про порушення за ст. 470 МК (недоставлення товарів, транспортних засобів комерційного призначення та документів до органу доходів і зборів призначення, видача їх без дозволу органу доходів і зборів або втрата) та за ст. 485 МК (дії, спрямовані на неправомірне звільнення від сплати митних платежів чи зменшення їх розміру, а також інші протиправні дії, спрямовані на ухилення від сплати митних платежів).

13 липня народні депутати проголосували за основу законопроекти, що дозволять знизити акцизи на розмитнення авто та посилити відповідальність за використання нерозмитнених авто.

Так, проект закону №8487 вносить зміни до Податкового кодексу щодо оподаткування акцизом легкових авто.

Законопроект №8488 вносить зміни до Митного кодексу та деяких законодавчих актів щодо ввезення транспортних засобів на митну територію України. Він, зокрема вводить обмеження на кількість авто, які можна ввозити без грошового забезпечення. Крім того, посилюється відповідальність за порушення митних правил.

Детальніше про нововведення читайте у статті на Економічній правді:Нові правила для імпортних авто. Що Рада пропонує зробити з "євробляхами"