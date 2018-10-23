Фискалы советуют "бляхерам" не радоваться отдельному решению суда

Государственная фискальная служба утверждает, что постановление Верховного суда Украины об отмене штрафа "евробляхеру" не повод для владельцев автомобилей с европейской регистрацией не выполнять требования таможенного законодательства.

Об этом 23 октября сообщает пресс-служба ГФС.

"Указанное постановление касается одного конкретного факта привлечения к административной ответственности", - пишут в ведомстве.

Речь идет о решении Верховного суда от 1 октября 2018 года, который отменил штраф "евробляхеру" из-за того, что водителю инкриминировали статью, которую он не нарушал.

Он привез в Украину авто в таможенном режиме "транзит" и не завершил таможенное оформление.

В частности, водитель нарушил статью 470 Таможенного кодекса, но на момент выявления нарушения истек срок привлечения к ответственности.

Таможенники составили протокол по статье 469 ТК.

Однако суд не увидел признаков правонарушения по ч. 2 ст. 469 ТК "неправомерные операции с товарами, таможенное оформление которых не завершено, или с товарами, находящимися на временном хранении под таможенным контролем".

В ГФС утверждают, что такое решение ВСУ не освободит от ответственности других лиц за нарушение сроков транзитного ввоза и от выполнения требования законодательства при перемещении автомобилей в режимах "транзит" и "временный ввоз".

Речь идет о нарушении по ст. 470 ТК (недоставка товаров, транспортных средств коммерческого назначения и документов в орган доходов и сборов, выдача их без разрешения органа доходов и сборов или потеря) и по ст. 485 ТК (действия, направленные на неправомерное освобождение от уплаты таможенных платежей или уменьшение их размера, а также другие противоправные действия, направленные на уклонение от уплаты таможенных платежей).

13 июля народные депутаты проголосовали за основу законопроекты, которые позволят снизить акцизы на растаможку автомобилей и усилить ответственность за использование нерастаможенных авто.

Проект закона № 8487 вносит изменения в Налоговый кодекс относительно налогообложения акцизом легковых авто.

Законопроект №8488 вносит изменения в Таможенный кодекс и некоторые законодательные акты относительно ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины. В частности, вводится ограничение на количество авто, которые можно ввозить без денежного обеспечения. Кроме того, усиливается ответственность за нарушение таможенных правил.

Подробнее о нововведениях читайте в статье на Экономической правде: Новые правила для импортных авто. Что Рада предлагает сделать с "евробляхами".