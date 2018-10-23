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Верховний суд скасував штраф для "євробляхера"

Вівторок, 23 жовтня 2018, 13:14

Верховний суд скасував штраф для водія автівки з іноземною реєстрацією, ввезеної в Україну з метою транзиту.

Про це повідомляє прес-служба суду.

Раніше у новині було помилково вказано, що суд визнав законним користування нерозмитненим авто. Насправді штраф скасували через те, що водію інкримінували статтю, яку він не порушував. 

Чоловік просив скасувати постанову, якою його визнали винним у порушенні митних правил та оштрафували на 8500 гривень.

"Позивач, будучи власником автомобіля з реєстраційним номером Естонії і не знятого там з реєстрації, 26 лютого 2016 року ввіз цей автомобіль на митну територію України… з метою транзиту", – пояснюють у суді.

Водночас, під час судових засідань чоловік визнав, що ввіз автівку для тривалого користування, а режим "транзит" заявив, щоб уникнути необхідності розмитнення.

Верховний суд вирішив, що чоловік не порушував статтю, вказану митниками.

Згідно з матеріалами справи, водій порушив статтю 470 Митного кодексу, але на момент виявлення порушення сплив строк притягнення до відповідальності.

Митники склали протокол за статтею 469 МК.

Однак Верховний суд підкреслив, що в цій статті не йдеться про порушення щодо товарів, які ввезені тимчасово.

Тобто користування нерозмитненою автівкою на "євробляхах" не є порушенням статті 469, яку інкримінували водію.

13 липня народні депутати проголосували за основу законопроекти, що дозволять знизити акцизи на розмитнення авто та посилити відповідальність за використання нерозмитнених авто.

Так, проект закону №8487 вносить зміни до Податкового кодексу щодо оподаткування акцизом легкових авто.

Законопроект №8488 вносить зміни до Митного кодексу та деяких законодавчих актів щодо ввезення транспортних засобів на митну територію України. Він, зокрема вводить обмеження на кількість авто, які можна ввозити без грошового забезпечення. Крім того, посилюється відповідальність за порушення митних правил.

Детальніше про нововведення читайте у статті на Економічній правді: Нові правила для імпортних авто. Що Рада пропонує зробити з "євробляхами"

Українська правда

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Теми: митний кодекссудавто
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