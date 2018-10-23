Росіянин віз до України в авто труп жінки, видаючи її за живу пасажирку

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Вівторок, 23 жовтня 2018, 20:25

Громадянин Росії на автомобілі намагався заїхати на територію України з трупом жінки, видаючи її за живу особу. Російські прикордонники без проблем його пропустили.

Про це повідомив речник Держприкордонслужби Олег Слободян.

Ситуація трапилася надвечір у пункті пропуску "Гоптівка" на Харківщині.

"Близько 17-30 до пункту пропуску Гоптівка, що на Харківщині, на в'їзд в Україну прибув автомобіль Ford російської реєстрації під керуванням громадянина РФ. В якості пасажира в транспортному засобі знаходився громадянин України, син водія. Під час огляду транспортного засобу на задньому сидінні правоохоронці виявили труп жінки, яка була посаджена та пристебнута ременем безпеки як жива людина", - розповів деталі інциденту Слободян.

За його словами, після виявлення трупа, водій, який виявився чоловіком померлої жінки, надав прикордонникам свідоцтво про смерть від 22 жовтня, видане російськими чиновниками.

Зі слів правопорушників, вони намагались перемістити на територію України труп своєї родички під виглядом пасажирки з метою поховання у Запорізькій області.

"Російські правоохоронці, які несуть службу в суміжному Гоптівці пункті пропуску "Нєхотєєвка" в свою чергу, не побачили в переміщенні трупа в такий спосіб нічого надзвичайного, та після проведення всіх контрольних операцій випустили транспортний засіб з території РФ", - додав речник Держприкордонслужби.

Наразі тривають слідчі дії, направлено повідомлення до Нацполіції про вчинення правопорушення, передбачене ст.115 ККУ (навмисне вбивство).

Українська правда
Теми: Росія авто курйоз
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