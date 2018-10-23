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Россиянин вез в Украину в авто труп жены, выдавая ее за живую пассажирку

Вторник, 23 октября 2018, 20:25

Гражданин России на автомобиле пытался заехать на территорию Украины с трупом женщины, выдавая ее за живое лицо. Российские пограничники без проблем его пропустили.

Об этом сообщил пресс-секретарь Госпогранслужбы Олег Слободян.

Это произошло вечером в пункте пропуска "Гоптовка" на Харьковщине.

"Около 17-30 к пункту пропуска Гоптовка на Харьковщине на въезд в Украину прибыл автомобиль Ford российской регистрации под управлением гражданина РФ. В качестве пассажира в автомобиле находился гражданин Украины, сын водителя. При осмотре транспортного средства на заднем сиденье правоохранители обнаружили труп женщины, которая была посажена и пристегнута ремнем безопасности как живой человек", - рассказал детали инцидента Слободян.

По его словам, после обнаружения трупа, водитель, который оказался мужем умершей женщины, предоставил пограничникам свидетельство о смерти от 22 октября, выданное российскими чиновниками.

По словам правонарушителей, они пытались переместить на территорию Украины труп своей родственницы под видом пассажирки с целью захоронения в Запорожской области.

"Российские правоохранители, которые несут службу в смежном с Гоптовкой пункте пропуска "Нехотеевка" в свою очередь, не увидели в перемещении трупа таким образом ничего удивительного, и после всех контрольных операций выпустили транспортное средство с территории РФ", - добавил представитель Госпогранслужбы.

Сейчас продолжаются следственные действия, направлено уведомление в Нацполицию о совершении правонарушения, предусмотренного ст.115 УК (умышленное убийство).

Украинская правда
Темы: Росcияавтокурьез
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