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Помічник Варфоломія: У потрібний час Україна отримає томос

Вівторок, 23 жовтня 2018, 23:16
Помічник Варфоломія: У потрібний час Україна отримає томос

Помічник вселенського патріарха Варфоломія єпископ Макаріос Христопольський вважає, що Україні буде наданий томос за деякий час.

Про це він розповів в інтерв’ю "Укрінформу".

"Рішення про автокефалію України прийнято. Це було найскладнішим. Томос — другий крок, і це не так важко. Томос — це завершення даного рішення, іншими словами — "засвідчення". У потрібний час і томос буде надано. Патріарх Варфоломій веде справу і зробить все в свій час", - запевнив Макаріос Христопольський.

Він додав, що кожна Помісна церква пройшла свій власний шлях до отримання своєї автокефалії від Константинопольської Матері-Церкви.

"У деяких випадках були такі самі труднощі, як і в Україні, і знову ж, деякі з цих труднощів були особливими і одиничними", - сказав він.

Як повідомлялось, Синод Вселенського патріархату підтримав надання автокефалії Українській церкві.

Також він зняв анафему з Філарета та предстоятеля Української православної автокефальної церкви Макарія та визнав їх канонічними.

Крім того, Синод визнав незаконною анексію Київської митрополії Російською православною церквою.

Читайте також: Томос для України. Що буде з церквою після отримання автокефалії

"Українська правда" у Threads

Теми: томосцеркваУкраїна
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