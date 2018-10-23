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Помощник Варфоломея: В нужное время Украина получит томос

Вторник, 23 октября 2018, 23:16
Помощник Варфоломея: В нужное время Украина получит томос

Помощник вселенского патриарха Варфоломея епископ Макариос Христопольський считает, что Украине будет предоставлен томос через некоторое время.

Об этом он рассказал в интервью "Укринформу".

"Решение об автокефалии Украины принято. Это было самым сложным. Томос - второй шаг, и это не так трудно. Томос - это завершение данного решения, то есть - "подтверждение". В нужное время и томос будет предоставлен. Патриарх Варфоломей ведет дело и сделает все в свое время", - заверил Макариос Христопольський.

Он добавил, что каждая Поместная церковь прошла свой собственный путь к получению своей автокефалии от Константинопольской Матери-Церкви.

"В некоторых случаях были такие же трудности, как и в Украине, и опять же, некоторые из этих проблем были особенными и единичными", - сказал он.

Как сообщалось, Синод Вселенского патриархата поддержал предоставление автокефалии Украинской церкви.

Также он снял анафему с Филарета и предстоятеля Украинской православной автокефальной церкви Макария и признал их каноническими.

Кроме того, Синод признал незаконной аннексию Киевской митрополии Русской православной церковью.

Читайте также: Томос для Украины. Что будет с церковью после получения автокефалии

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Темы: томосцерковьУкраина
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