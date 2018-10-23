Помощник Варфоломея: В нужное время Украина получит томос
Помощник вселенского патриарха Варфоломея епископ Макариос Христопольський считает, что Украине будет предоставлен томос через некоторое время.
Об этом он рассказал в интервью "Укринформу".
"Решение об автокефалии Украины принято. Это было самым сложным. Томос - второй шаг, и это не так трудно. Томос - это завершение данного решения, то есть - "подтверждение". В нужное время и томос будет предоставлен. Патриарх Варфоломей ведет дело и сделает все в свое время", - заверил Макариос Христопольський.
Он добавил, что каждая Поместная церковь прошла свой собственный путь к получению своей автокефалии от Константинопольской Матери-Церкви.
"В некоторых случаях были такие же трудности, как и в Украине, и опять же, некоторые из этих проблем были особенными и единичными", - сказал он.
Как сообщалось, Синод Вселенского патриархата поддержал предоставление автокефалии Украинской церкви.
Также он снял анафему с Филарета и предстоятеля Украинской православной автокефальной церкви Макария и признал их каноническими.
Кроме того, Синод признал незаконной аннексию Киевской митрополии Русской православной церковью.
Читайте также: Томос для Украины. Что будет с церковью после получения автокефалии