Зіткнення автокрана з автівками в Києві: поліція відкрила провадження

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Вівторок, 23 жовтня 2018, 23:44

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом зіткнення автокрана з автівками — постраждав 21 автомобіль.

Про це повідомила речниця поліції Києва Оксана Блищик, пише "Громадське".

Провадження відрили за статтею 286 Кримінального кодексу —  порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

"У мережі вже є відео — його залучать до матеріалів кримінального провадження, ми його відкрили за ст. 286 Кримінального кодексу. На відео видно, що вантажівка навіть не намагалася гальмувати, очевидно, інформація водія про те, що відмовили гальма, може бути правдивою. Вона буде перевірятися під час слідства", — сказала Блищик.

Вранці 23 жовтня в центрі Києва на проспекті Лесі Українки автокран зім'яв два десятки автівок.

Троє осіб отримали тілесні ушкодження, двом із них надали медичну допомогу без госпіталізації.

За попередньою інформацією, у автокрана відмовили гальма.

Теми: авто Київ ДТП поліція
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