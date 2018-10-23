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Столкновение автокрана с автомобилями в Киеве: полиция открыла производство

Вторник, 23 октября 2018, 23:44

Полиция открыла уголовное производство по факту столкновения автокрана с автомобилями - пострадал 21 автомобиль.

Об этом сообщила пресс-секретарь полиции Киева Оксана Блищик, пишет "Громадське".

Производство отрыли по статье 286 уголовного кодекса - нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.

"В сети уже есть видео - его приобщат к материалам уголовного производства, мы его открыли по ст. 286 УК. На видео видно, что грузовик даже не пытался тормозить, очевидно, информация водителя о том, что отказали тормоза, может быть правдивой. Она будет проверяться в ходе следствия", - сказала Блищик.

Утром 23 октября в центре Киева на проспекте Леси Украинки автокран смял два десятка автомобилей.

Три человека получили телесные повреждения, двум из них оказали медицинскую помощь без госпитализации.

По предварительной информации, у автокрана отказали тормоза.

Темы: автоКиевДТПполиция
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