Трамп про вбивство Хашоггі і Саудівську Аравію: Найгірша в історії спроба замести сліди

Президент США Дональд Трамп назвав "найгіршою спробою в історії замести сліди" спробу Саудівської Аравії приховати вбивство журналіста Джамаля Хашоггі.

Про це повідомляє AP.

"У них була дуже погана ідея... Її погано реалізували, а спроба замести сліди була найгіршою в історії", - заявив Трамп.

Він зазначив, що очікує на повний звіт про вбивство журналіста найближчим часом.

Нагадаємо, США відкликають візи урядовців Саудівської Аравії, які причетні до смерті журналіста Джамаля Хашоггі, та розглядають можливість введення санкцій.

Турецькі ЗМІ у вівторок повідомили, що частини тіла Хашоггі знайшли в колодязі на території генконсульства Саудівської Аравії в Стамбулі.

Нагадаємо, Хашоггі зник у консульстві у Стамбулі 2 жовтня. Турецька влада стверджувала, що саудівські агенти убили та розчленували журналіста. Саудівська Аравія до останнього заперечувала факт смерті, аж поки не визнала, що Хашоггі помер випадково, внаслідок бійки.

США і європейські країни вважають, що Ер-Ріяд приховує всю правду про загибель, і вимагають продовження розслідування.

Агентство Reuters повідомило, що наказ убити саудівського опозиційного журналіста Джамаля Хашоггі через Skype віддав радник та один із ключових членів наближеного до наслідного принца Саудівської Аравії кола Сауд аль-Кахтані.

За даними джерел, запис Skype-розмови є у розпорядженні турецького президента Ердогана. Турецький глава відмовляється надавати його американцям.

Детальніше читайте у статті: "Вбивча дипломатія: які наслідки може мати зникнення саудівського опозиціонера".