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Трамп об убийстве Хашогги и Саудовской Аравии: Худшая в истории попытка замести следы

Среда, 24 октября 2018, 02:48

Президент США Дональд Трамп назвал "худшей попыткой в истории замести следы" попытку Саудовской Аравии скрыть убийство журналиста Джамаля Хашогги.

Об этом сообщает AP.

"У них была очень плохая идея... Ее плохо реализовали, а попытка замести следы была худшей в истории", - заявил Трамп.

Он отметил, что ожидает полный отчет об убийстве журналиста в ближайшее время.

Напомним, США отзывают визы чиновников Саудовской Аравии, причастных к смерти журналиста Джамаля Хашогги, и рассматривают возможность введения санкций.

Турецкие СМИ во вторник сообщили, что части тела Хашогги нашли в колодце на территории генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле.

Напомним, Хашогги исчез в консульстве в Стамбуле 2 октября. Турецкие власти утверждали, что саудовские агенты убили и расчленили журналиста. Саудовская Аравия до последнего отрицала факт смерти, пока не признала, что Хашогги умер случайно, в результате драки.

США и европейские страны считают, что Эр-Рияд скрывает всю правду о гибели, и требуют продолжения расследования.

Агентство Reuters сообщило, что приказ убить саудовского оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги по Skype отдал советник и один из ключевых членов приближенного к наследного принца Саудовской Аравии круга Сауд аль-Кахтани.

По данным источников, запись Skype-разговора имеется в распоряжении турецкого президента Эрдогана, но он отказывается предоставлять ее американцам.

Подробнее читайте в статье: "Убийственная дипломатия: какие последствия может иметь исчезновение саудовского оппозиционера".

"Украинская правда" в Threads

Темы: ТрампСаудовская АравияСМИ
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