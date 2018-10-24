ООС: Бойовики били з мінометів і кулеметів, 1 загиблий

Минулої доби бойовики 9 разів порушили режим припинення вогню, застосувавши озброєння, заборонене Мінськими домовленостями. Від початку поточної доби окупанти обстріляли позиції ОС на Донецькому напрямку, втрат серед бійців ЗСУ немає.

Про це йдеться у зведенні прес-центру Об'єднаних сил станом на 7:00 24 жовтня.

"Російські окупанти 9 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ, використовуючи для цього міномети калібру 82 мм, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Російсько-окупаційні війська здійснювали прицільні обстріли позицій Об’єднаних сил в районах населених пунктів Станиця Луганська, Авдіївка, Мар’їнка, Старогнатівка, Павлопіль, Водяне та Гнутове", - підкреслили у штабі.

"Командири підрозділів Об'єднаних сил вживали рішучих дій щодо придушення ворожого вогню", - заявили у прес-центрі.

"На опорні пункти наших військ поблизу Авдіївки противник здійснював вогневий вплив з мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Позиції Об'єднаних сил в районі Павлополя, а також Водяного, окупанти обстрілювали з автоматичних та ручних гранатометів і стрілецької зброї", - наголосили у штабі.



"Незважаючи на постійний вогневий вплив з боку противника, підрозділи, що обороняються, продовжують укріплювати займані позиції, вживають заходів щодо покращення свого тактичного положення та дають адекватну відповідь ворогу", - йдеться у звіті.

За даними розвідки, протягом доби 1 окупанта було знищено, ще 4 - поранено.