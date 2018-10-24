ООС: Боевики били из минометов и пулеметов, 1 погибший

За прошедшие сутки боевики 9 раз нарушили режим прекращения огня, применив вооружение, запрещенное Минскими договоренностями. С начала текущих суток оккупанты обстреляли позиции ОС на Донецком направлении, потерь среди бойцов ВСУ нет.

Об этом говорится в сводке пресс-центра Объединенных сил по состоянию на 7:00 24 октября.

"Российские оккупанты 9 раз открывали огонь по позициям наших войск, используя для этого минометы калибра 82 мм, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Российско-оккупационные войска осуществляли прицельные обстрелы позиций Объединенных сил в районах населенных пунктов Станица Луганская, Авдеевка, Марьинка, Старогнатовка, Павлополь, Водяное и Гнутово", - сообщили в штабе.

"Командиры подразделений Объединенных сил решительными действиями подавляли вражеский огонь", - заявили в пресс-центре.

"На опорные пункты наших войск вблизи Авдеевки противник осуществлял огневое воздействие из минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Позиции Объединенных сил в районе Павлополя, а также Водяного, оккупанты обстреливали из автоматических и ручных гранатометов и стрелкового оружия", - подчеркнули в штабе.

"Несмотря на постоянное огневое воздействие со стороны противника, подразделения, которые обороняются, продолжают укреплять занимаемые позиции, принимают меры по улучшению своего тактического положения и дают адекватный ответ врагу", - говорится в отчете.

По данным разведки, в течение суток 1 оккупант был уничтожен, еще 4 - ранены.

С начала суток боевики обстреляли позиции ОС на Донецком направлении, в районе населенного пункта Тарамчук из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Потерь среди бойцов ВСУ нет.