Михайлик розповів про свою версію нападу, відмінну від поліції

Одеський громадський діяч Олег Михайлик, на якого 22 вересня вчинили замах, припускає, що стріляти в нього могли здалеку і з гвинтівки, а не з пістолета і впритул, як переконує слідство.

Про це він сказав в інтерв’ю "Українській правді".

Михайлик відзначив, що до такого висновку дійшли його друзі після аналізу даних комп’ютерної томографії його грудної клітки, де видно кулю у легені.

Правоохоронці, за його словами, знімками КТ не цікавились, і наразі версії його друзів і поліції не збігаються.

"Слідство розглядає версію, що в мене стріляли з револьвера, тобто з відносно близької відстані – чи то впритул, чи то з авто, яке проїжджало майже поруч зі мною. Друзі припускають, що все-таки постріл був зроблений здалека з гвинтівки з глушником", - сказав Михайлик.

За даними його друзів, стріляти могли з авто, припаркованого біля супермаркету "Обжора", з якого в день замаху активіст ішов додому.

Наразі Михайлик чекає на операцію з вилучення кулі з легені, яка зможе показати, з якої саме зброї вчинили замах. Робити це хоче за кордоном, щоб речовий доказ не підмінили.

"Головна ціль – унеможливити в майбутньому її підміну з метою вийти чітко на версію, що постріл був здійснений саме з того пістолета, який вилучили слідчі в одного з підозрюваних, як імовірне знаряддя вбивства. Ми хочемо покарати дійсно винних", - сказав активіст.

Він також додав, що його адвокат бачив лише одне вилучене поліцією відео з камер спостереження.

"Мій адвокат на відео, яке йому надали слідчі, жодних деталей не побачив, навіть мого силуету. Він лише почув якийсь звук, схожий на постріл, але то міг бути звук хлопка дверей на воротах чи звук від авто", - сказав Михайлик.

За його словами, поблизу місця замаху є багато камер відеонагляду, але невідомо, чи поліція їх вилучала.

"Камери ще є. Багато. Там дуже жваве перехрестя. Якщо припустити, що постріл був здійснений з авто, припаркованого біля "Обжори", то відео звідти було б ключовим для слідства. Але ця версія, що постріл був вчинений здалеку, спочатку слідством навіть не розглядалася. І не знаю, чи розглядається зараз, бо основна версія – це постріл з револьвера з авто майже впритул", - сказав Михайлик.

Він додав, що слідчі переконані, що нападники стріляли з револьвера, зокрема, тому, що на місці не знайшли гільзу.

"Тому вилучена з мене куля буде вкрай важливою у встановленні виду зброї", - наголосив Михайлик.

Він також має "великі сумніви в причетності арештованих до замаху" на нього.

"Затримані й арештовані виглядають дуже зручними (для поліції – ред.), бо в них є кримінальне минуле, їх жаліти ніхто не буде, вони не громадяни України, і вони в цей час були неподалік", - сказав Михайлик, припустивши, що самі ж правоохоронці можуть приховувати замовника злочину.

Детальніше про те, кого підозрює Михайлик в замаху на себе, чому слідство в нього викликає сумніви та яке ключове значення для слідства має куля всередині нього, читайте в його інтерв’ю УП.

Нагадаємо, вечері 22 вересня в Одесі у дворі будинку стріляли в Олега Михайлика – громадського активіста, лідера одеського осередку партії "Сила Людей".

Він отримав тяжке поранення.

25 вересня одеські правоохоронці затримали трьох громадян Грузії підозрюваних у замаху на одеського активіста Олега Михайлика.

Місцеве видання Думська писало, що затримані – професійні "барсетники", а один із підозрюваних (Герасін) мав стати "злодієм в законі".

27 вересня Київський районний суд Одеси обрав запобіжний захід підозрюваному у нападі на одеського активіста Олега Михайлика.

2 жовтня колега Михайлика Ігор Бичков повідомив, що кулю з легені активіста можуть витягнути не раніше, ніж через місяць.

Наразі поліція розглядає три основні версії нападу на Михайлика.

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