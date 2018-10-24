Михайлик рассказал о своей версии нападения, отличной от полиции

Одесский общественный деятель Олег Михайлик, на которого 22 сентября было совершено покушение, предполагает, что стрелять в него могли издалека и из винтовки, а не из пистолета и вплотную, как утверждает следствие.

Об этом он сказал в интервью "Украинской правде".

Михайлик отметил, что к такому выводу пришли его друзья после анализа данных компьютерной томографии его грудной клетки, где видно пулю в легком.

Правоохранители, по его словам, снимками КТ не интересовались, и теперь версии его друзей и полиции не совпадают.

"Следствие рассматривает версию, что в меня стреляли из револьвера, то есть с относительно близкого расстояния – толи вплотную, толи с авто, которое проезжало почти рядом со мной. Друзья предполагают, что все-таки выстрел был сделан издалека из винтовки с глушителем", - сказал Михайлик.

По данным его друзей, стрелять могли из автомобиля, припаркованного возле супермаркета "Обжора", с которого в день покушения активист шел домой.

Сейчас Михайлик ждет операцию по извлечению пули из легкого, которая сможет показать, с какого именно оружия совершили покушение. Делать это хочет за рубежом, чтобы вещественное доказательство не подменили.

"Главная цель – сделать невозможным в будущем ее подмену с целью выйти четко на версию, что выстрел был произведен именно с того пистолета, изъятого следователями у одного из подозреваемых, как вероятное орудие убийства. Мы хотим наказать действительно виновных", - сказал активист.

Он также добавил, что его адвокат видел только одно изъятое полицией видео с камер наблюдения.

"Мой адвокат на видео, которое ему дали следователи, никаких деталей не увидел, даже моего силуэта. Он только услышал какой-то звук, похожий на выстрел, но это мог быть звук хлопка двери на воротах или звук от авто", - сказал Михайлик.

По его словам, вблизи места покушения есть много камер видеонаблюдения, но неизвестно, изымала ли их полиция.

"Камеры еще есть. Много. Там очень оживленный перекресток. Если предположить, что выстрел был произведен из авто, припаркованного у "Обжоры", то видео оттуда было бы ключевым для следствия. Но эта версия, что выстрел был совершен издалека, сначала следствием даже не рассматривалась. И не знаю, рассматривается ли сейчас, потому что основная версия – это выстрел из револьвера с авто почти вплотную", - сказал Михайлик.

Он добавил, что следователи убеждены, что нападавшие стреляли из револьвера, в частности, потому что на месте не нашли гильзу.

"Поэтому изъятая из меня пуля будет крайне важной в установлении вида оружия", - подчеркнул Михайлик.

Он также имеет "большие сомнения в причастности арестованных" к покушению на него.

"Задержанные и арестованные выглядят очень удобными (для полиции – ред.), потому что у них есть криминальное прошлое, их жалеть никто не будет, они не граждане Украины, и они в это время были рядом", - сказал Михайлик, предположив, что сами правоохранители могут скрывать заказчика преступления.

Подробнее о том, кого подозревает Михайлик в покушении на себя, почему следствие у него вызывает сомнения, и какое ключевое значение для следствия имеет пуля внутри него, читайте в его интервью УП.

Напомним, вечером 22 сентября в Одессе во дворе дома стреляли в Олега Михайлика – общественного активиста, лидера одесской ячейки партии "Сила Людей".

Он получил тяжелое ранение.

25 сентября одесские правоохранители задержали трех граждан Грузии подозреваемых в покушении на одесского активиста Олега Михайлика.

Местное издание Думская писало, что задержанные – профессиональные "барсеточники", а один из подозреваемых (Герасин) должен был стать "вором в законе".

27 сентября Киевский районный суд Одессы избрал меру пресечения подозреваемому в нападении на Михайлика.

2 октября коллега Михайлика Игорь Бычков сообщил, что пулю из легкого активиста смогут вытянуть не ранее, чем через месяц.

Сейчас полиция рассматривает три основные версии нападения на одесского активиста.

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