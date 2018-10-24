Гройсман уточнив, як довго не підніматиме ціну на газ

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що ні в цьому році, ні в цьому опалювальному сезоні більше ціна на газ для населення підвищуватися не буде.

Про це він сказав на засіданні Кабінету міністрів у середу.

"Я чув, що зараз починають говорити, що або в цьому році, або в цьому опалювальному сезоні ще буде підвищена ціна газу в країні на 35%", - сказав очільник уряду.

"Я хочу абсолютно чітко сказати, що ні в цьому році, ні в цьому опалювальному сезоні більше ціна на газ підвищуватися не буде!", - заявив він.

Гройсман наголосив, що це рішення є абсолютно твердим.

Також він зазначив, що розширена програма субсидій дасть можливість захистити всіх тих, хто буде потребувати цього захисту.

При цьому прем'єр додав, що ті, хто вже отримують допомогу від держави, взагалі не відчують подорожчання.

Раніше прем'єр-міністр Володимир Гройсман пообіцяв, що в подальшому підвищення тарифів на газ для населення не буде.

Нагадаємо, навесні 2017 року Гройсман вже обіцяв, що ціни на газ для населення зростати не будуть.

Як повідомлялося, Кабмін на засіданні 19 жовтня ухвалив рішення з 1 листопада 2018 року підвищити ціни на газ для населення на 23,5%, щоб Україна могла отримати кредит МВФ.

Гройсман заявив, що більше року тривали перемовини МВФ з метою зняти питання підвищення цін на газ для населення з порядку денного. Кредитори висували вимогу прирівняти ціни на газ для населення до рівня промисловості.

За таких умов платіжка пересічного українця за опалення мала б зрости на 60%. Уряд на це не погоджувався, наводивши основний аргумент, що доходи українців поки що не дозволяють платити ринкову ціну на газ.

Після рішення уряду про підвищення ціни на газ МВФ оприлюднив заяву, згідно з якою Міжнародний валютний фонд і Україна досягли угоди про нову 14-місячну програму підтримки економічної політики stand-by (SBA), яка замінить програму розширеного фінансування (EFF), що завершується у березні 2019 року.

Читайте також: Газ подорожчає, транш буде. Як уряд прийшов до ціни 8 550