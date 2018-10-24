Гройсман уточнил, как долго не будет поднимать цену на газ

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что ни в этом году, ни в этом отопительном сезоне больше цена на газ для населения повышаться не будет.

Об этом он сказал на заседании Кабинета министров в среду.

"Я слышал, что сейчас начинают говорить, что либо в этом году, или в этом отопительном сезоне еще будет повышена цена газа в стране на 35%", - сказал глава правительства.

"Я хочу совершенно четко сказать, что ни в этом году, ни в этом отопительном сезоне больше цена на газ повышаться не будет!", - заявил он.

Гройсман отметил, что это решение является абсолютно твердым.

Также он уточнил, что расширенная программа субсидий позволит защитить всех тех, кто будет нуждаться в защите.

При этом премьер добавил, что те, кто уже получают помощь от государства, вообще не почувствуют подорожание.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман пообещал, что в дальнейшем повышение тарифов на газ для населения не будет.

Напомним, весной 2017 года Гройсман уже обещал, что цены на газ для населения расти не будут.

Как сообщалось, Кабмин на заседании 19 октября принял решение с 1 ноября 2018 года повысить цены на газ для населения на 23,5%, чтобы Украина могла получить кредит МВФ.

Гройсман заявил, что больше года длились переговоры МВФ с целью снять вопрос повышения цен на газ для населения с повестки дня. Кредиторы выдвигали требование приравнять цены на газ для населения до уровня промышленности.

При таких условиях платежка рядового украинца за отопление должна вырасти на 60%. Правительство на это не соглашалось, приводя основной аргумент, что доходы украинцев пока не позволяют платить рыночную цену на газ.

После решения КМУ о повышении цен на газ МВФ обнародовал заявление, согласно которому Международный валютный фонд и Украина достигли соглашения о новой 14-месячной программе поддержки экономической политики stand-by (SBA), которая заменит программу расширенного финансирования (EFF), истекающую в марте 2019 года.

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