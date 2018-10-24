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Українські Карпати засипало снігом

Середа, 24 жовтня 2018, 12:28

На сніголавинній метеорологічній станції "Пожежевська" випало 11 см снігу, в окремих районах сніговий покрив складає 20-25 см.

Про це "Українській правді" розповів начальник Івано-Франківського обласного Центру з гідрометеорології Володимир Фригович.

"Фактично, за добу, в загальному випало 28 см опадів, на метеостанції зранку зафіксували снігу на рівні 11 см", - сказав він.

 
Станція "Пожежевська"
фото з галереї ІВАНО-ФРАНКІВСЬКого ОБЛАСНого ЦЕНТРу З ГІДРОМЕТЕОРОЛОГІЇ

За його словами, на високогір’ї сніговий покрив сягає 20-25 см.

Станція "Пожежевська" розташована на висоті 1550 метрів над рівнем моря, в Івано-Франківській області.

 
Станція "Пожежевська"
фото Сніголавинна ситуація в Українських Карпатах

За прогнозами Укргідрометцентру, 24-25 жовтня внаслідок проходження холодного циклону зі Скандинавії, в українських Карпатах очікується мокрий сніг, у високогір'ї - сильний сніг.

Драгобрат
Драгобрат
скріншот snig.info

Синоптики обіцяють утворення снігового покриву висотою 10-15 см, у високогір'ї - до 30 см.

Так Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост повідомляє, що на горі Піп Іван падає дрібний сніг.

 
Піп Іван

Сніг.інфо пише, що Драгобрат і Буковель засипає снігом.

 
Буковель
скріншот snig.info
 
Драгобрат
скріншот snig.info

Альона Мазуренко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: погодаКарпати
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