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Украинские Карпаты засыпало снегом

Среда, 24 октября 2018, 12:28

На снеголавинной метеорологической станции "Пожежевская" выпало 11 см снега, в отдельных районах снежный покров составляет 20-25 см.

Об этом "Украинской правде" рассказал начальник Ивано-Франковского областного Центра по гидрометеорологии Владимир Фригович.

"Фактически, за сутки, в общем выпало 28 см осадков, на метеостанции утром зафиксировали снега на уровне 11 см", - сказал он.

Станция
Станция "Пожежевская"
Фото с гелереи Ивано-Франковского областного центра по гидрометеорологии

По его словам, на высокогорье снежный покров достигает 20-25 см.

Станция "Пожежевская" расположена на высоте 1550 метров над уровнем моря, в Ивано-Франковской области.

 
Станция "Пожежевская"
фото Сніголавинна ситуація в Українських Карпатах

По прогнозам Укргидрометцентра, 24-25 октября в результате прохождения холодного циклона из Скандинавии, в украинских Карпатах ожидается мокрый снег, в высокогорье - сильный снег.

Драгобрат
Драгобрат
Скриншот SNIG.INFO

Синоптики обещают образования снежного покрова высотой 10-15 см, в высокогорье - до 30 см.

Так, Черногорский горный поисково-спасательный пост сообщает, что на горе Поп Иван падает мелкий снег.

Поп Иван
Поп Иван

Снег.инфо пишет, что Драгобрат и Буковель засыпает снегом.

 
Буковель
Скриншот SNIG.INFO
 
Драгобрат
Скриншот SNIG.INFO

Алена Мазуренко, УП
Темы: погодаКарпаты
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