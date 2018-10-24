Українцям обіцяють дощі і мокрий сніг

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Середа, 24 жовтня 2018, 13:09

У четвер 25 жовтня в більшості областей України дощі, вночі на заході місцями з мокрим снігом.

Такий прогноз у середу робить Укргідрометцентр "Інтерфакс-Україна".

Погоду в Україні визначатимуть атмосферні фронти, волога і прохолодна повітряна маса.

Температура вночі 1-7° тепла, вдень 4-10°, на півдні до 13°.

На високогір'ї Карпат: мокрий сніг, заметіль, температура вночі 0-3° морозу, вдень 2-4° тепла.

 
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У Києві вночі, вранці дощ. Температура вночі 3-5° тепла, вдень 6-8°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, в Києві 25 жовтня найвища температура вдень була зафіксована на позначці 21,1 градус тепла в 1923 році, а найнижча - вночі на позначці 6,8 градусів морозу в 2014 році.

На сніголавинній метеорологічній станції "Пожежевська" випало 11 см снігу, в окремих районах сніговий покрив складає 20-25 см.

Теми: погода
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