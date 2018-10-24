Украинцам обещают дожди и мокрый снег

В четверг 25 октября в большинстве областей Украины дожди, ночью на западе местами с мокрым снегом.

Такой прогноз в среду делает Укргидрометцентр "Интерфакс-Украина".

Погоду в Украине будут определять атмосферные фронты, влажная и прохладная воздушная масса.

Температура ночью 1-7° тепла, днем ​​4-10°, на юге до 13°.

На высокогорье Карпат: мокрый снег, метель, температура ночью 0-3° мороза, днем ​​2-4° тепла.

В Киеве ночью, утром дождь. Температура ночью 3-5° тепла, днем ​​6-8°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 25 октября самая высокая температура днем ​​была зафиксирована на отметке 21,1 градуса тепла в 1923 году, а самая низкая - в ночь на отметке 6,8 градусов мороза в 2014 году.

На снеголавинной метеорологической станции "Пожежевская" выпало 11 см снега, в отдельных районах снежный покров составляет 20-25 см.