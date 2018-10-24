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Топ-чиновників перевірять на ефективність

Середа, 24 жовтня 2018, 13:52

Кабінет міністрів схвалив оцінювання державних службовців найвищої категорії, яке відбудеться вперше в листопаді.

Про це міністр Кабінету міністрів Олександр Саєнко повідомив у Facebook.

"Сьогодні на засіданні уряду затвердили важливе для формування нової державної служби розпорядження. Ми дали старт оцінюванню топ-службовців, яке відбудеться вперше і пройде вже наступного місяця", – написав він.

"Держслужбовці категорії А – це державний секретар КМУ та його заступники, державні секретарі міністерств, керівники ЦОВВ та їх заступники", – уточнив Саєнко.

На його думку, це важливий елемент реформи системи державного управління, оскільки "дозволяє змістити фокус з процесу на результат".

"У квітні уряд затвердив ключові показники їхньої ефективності на 2018 рік. Тепер час підбивати підсумки. Результати проведеного оцінювання будуть розглянуті на засіданні Кабінету міністрів", – зазначив Саєнко.

Голова Національного агентства з питань державної служби Костянтин Ващенко на брифінгу заявив, що Кабмін планує розглянути підсумки оцінювання результативності діяльності чиновників категорії "А" орієнтовно 12 грудня.

"Повинні бути підготовлені звіти чиновників, потім відбудеться співбесіда з профільним міністром, який виставить свою оцінку. Остаточне рішення буде приймати Кабінет міністрів в грудні, орієнтовно 12 грудня, коли кожен високопоставлений чиновник отримає свій результат", – цитують його "Українські новини".

"Аналогічна історія з керівниками центральних органів виконавчої влади", – сказав Ващенко.

Він уточнив, що чиновники можуть отримати оцінки "відмінно", "добре" чи "погано". Якщо чиновник отримав негативну оцінку, впродовж 3 місяців він повинен пройти повторне оцінювання – і в разі його провалу чиновника звільнять.

"Українська правда" у Threads

Теми: Кабінет міністрівдержслужба
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