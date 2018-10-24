Топ-чиновников проверят на эффективность

Кабинет министров одобрил оценивание государственных служащих высшей категории, которое состоится впервые в ноябре.

Об этом министр Кабинета министров Александр Саенко сообщил в Facebook.

"Сегодня на заседании правительства утвердили важное для формирования новой государственной службы распоряжения. Мы дали старт оценке топ-служащих, которое состоится впервые и пройдет уже в следующем месяце", – написал он.

"Госслужащие категории А – это государственный секретарь КМУ и его заместители, государственные секретари министерств, руководители ЦОИВ и их заместители", – уточнил Саенко.

По его мнению, это важный элемент реформы системы государственного управления, поскольку "позволяет сместить фокус с процесса на результат".

"В апреле правительство утвердило ключевые показатели их эффективности на 2018 год. Теперь время подводить итоги. Результаты проведенного оценивания будут рассмотрены на заседании Кабинета министров", – отметил Саенко.

Глава Национального агентства по вопросам государственной службы Константин Ващенко на брифинге заявил, что Кабмин планирует рассмотреть итоги оценки результативности деятельности чиновников категории "А" ориентировочно 12 декабря.

"Должны быть подготовлены отчеты чиновников, затем состоится собеседование с профильным министром, который выставит свою оценку. Окончательное решение будет принимать Кабинет министров в декабре, ориентировочно 12 декабря, когда каждый высокопоставленный чиновник получит свой результат", – цитируют его "Украинские новости".

"Аналогичная история с руководителями центральных органов исполнительной власти", – сказал Ващенко.

Он уточнил, что чиновники могут получить оценки "отлично", "хорошо" или "плохо". Если чиновник получил негативную оценку, в течение 3 месяцев он должен пройти повторное оценивание – и в случае его провала чиновника уволят.