Прикордонники пояснили, чому пропустили росіян з комісії рибальства на Азові

У Державній прикордонній службі України заявили, що під час співбесіди жоден із членів російської делегації, які прибули на засідання російсько-української комісії з питань рибальства в Азовському морі, не вказав про відвідування окупованого Криму.

Про це розповів прес-секретар відомства Олег Слободян, передає "Укрінформ".

За його словами, у прикордонників не було аргументів не допустити їх в Україну.

"В базі даних не про всіх громадян РФ є інформація щодо відвідування ними окупованого Криму. В даному випадку коли ці особи перетинали кордон, то у нас не було переконливих доказів, що вони відвідували окупований півострів", - сказав представник ДПС.

"Ми проводили з ними так званий контроль другої лінії, на якій була співбесіда з ними, зокрема стосовно відвідування ними окупованого півострову. На співбесіді вони, всі як один, повідомляли, що в Крим не їздили, і взагалі там ніколи не були", - сказав Слободян.

Він зазначив, що співбесіда була проведена з усіма представниками Росії, які приїхали на засідання російсько-української комісії з питань рибальства на Азовському морі.

Як повідомлялося, народний депутат Рефат Чубаров заявив, що робота російсько-української комісії з питань рибальства на Азовському морі, яка проходила під Києвом, має бути негайно припинена, а представники РФ мають покинути Україну, оскільки три представники російської делегації порушували українські закони і відвідували окупований Крим.