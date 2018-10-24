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Прикордонники пояснили, чому пропустили росіян з комісії рибальства на Азові

Середа, 24 жовтня 2018, 14:10

У Державній прикордонній службі України заявили, що під час співбесіди жоден із членів російської делегації, які прибули на засідання російсько-української комісії з питань рибальства в Азовському морі, не вказав про відвідування окупованого Криму.

Про це розповів прес-секретар відомства Олег Слободян, передає "Укрінформ".

За його словами, у прикордонників не було аргументів не допустити їх в Україну.

"В базі даних не про всіх громадян РФ є інформація щодо відвідування ними окупованого Криму. В даному випадку коли ці особи перетинали кордон, то у нас не було переконливих доказів, що вони відвідували окупований півострів", - сказав представник ДПС.

"Ми проводили з ними так званий контроль другої лінії, на якій  була співбесіда з ними, зокрема стосовно відвідування ними окупованого півострову. На співбесіді вони, всі як один, повідомляли, що в Крим не їздили, і взагалі там ніколи не були", - сказав Слободян.

Він зазначив, що співбесіда була проведена з усіма представниками Росії, які приїхали на засідання російсько-української комісії з питань рибальства на Азовському морі.

Як повідомлялося, народний депутат Рефат Чубаров заявив, що робота російсько-української комісії з питань рибальства на Азовському морі, яка проходила під Києвом,  має бути негайно припинена, а представники РФ мають покинути Україну, оскільки три представники російської делегації порушували українські закони і відвідували окупований Крим.

Українська правда

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Теми: УкраїнаРосіяАзовське мореПрикордонна службаКрим
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