Пограничники объяснили, почему пропустили россиян из комиссии рыболовства на Азове

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Среда, 24 октября 2018, 14:10

В Государственной пограничной службе Украины заявили, что во время собеседования ни один из членов российской делегации, прибывших на заседание российско-украинской комиссии по вопросам рыболовства в Азовском море, не сообщил о посещении оккупированного Крыма.

Об этом рассказал пресс-секретарь ведомства Олег Слободян, передает "Укринформ".

По его словам, у пограничников не было аргументов не допустить их в Украину.

"В базе данных не обо всех гражданах РФ есть информация о посещении ими оккупированного Крыма. В данном случае, когда эти лица пересекали границу, то у нас не было убедительных доказательств, что они посещали оккупированный полуостров", - сказал представитель ГПС.

"Мы проводили с ними так называемый контроль второй линии, на которой было собеседование с ними, в частности относительно посещения ими оккупированного полуострова. На собеседовании они, все как один, сообщали, что в Крым не ездили, и вообще там никогда не были", - сказал Слободян.

Он отметил, что собеседование было проведено со всеми представителями России, которые приехали на заседание российско-украинской комиссии по вопросам рыболовства в Азовском море.

Как сообщалось, народный депутат Рефат Чубаров заявил, что работа российско-украинской комиссии по вопросам рыболовства в Азовском море, которая проходила под Киевом, должна быть немедленно прекращена, а представители РФ должны покинуть Украину, поскольку три представителя российской делегации нарушали украинские законы и посещали оккупированный Крым.

Украинская правда
Темы: Украина Росcия Азовское море Пограничная служба Крым
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