Журналісти порахували, скільки разів збрехав Семочко в інтерв’ю

Журналісти порахували, що перший заступник голови Служби зовнішньої розвідки Сергій Семочко зманіпулював щонайменше 7 разів під час інтерв’ю на телеканалі ZIK.

Про це 23 жовтня повідомляють на сайті "Наші Гроші з Денисом Бігусом".

Семочко дав 16 жовтня 15-хвилинне інтерв’ю, де намагався спростувати факти, викладені у журналістському розслідуванні "Наших грошей" стосовно майна та російських паспортів його родини.

Журналісти стверджують, що протягом 15 хвилин чиновник збрехав щонайменше 7 разів.

Брехня №1: російський паспорт дружини

Зокрема, під час інтерв’ю Семочко продемонстрував паспорт дружини і заявив, що вона громадянка України і не має російського громадянства, але журналісти стверджують, що така демонстрація документу Тетяни Лисенко не спростовує видачу їй російського.

"Копія російського паспорта Лисенко з високою ймовірністю є реальною... Російські паспортні дані Лисенко верифікуються через офіційний сайт Федеральної податкової РФ", - повідомили у ЗМІ.

"Українське громадянство і паспорт у Лисенко також є...В розслідуванні йшлося про те, що Лисенко найвірогідніше прийняла подвійне громадянство і отримала паспорт РФ у якості другого, що заборонено законодавством", - додали журналісти.

Брехня №2: "автоматична паспортизація" в Криму

"Стосовно громадянства кримчан понад 2 млн громадян України, які станом на 2014 рік мешкали в Криму, стали жертвами тотальної автоматичної паспортизації Путіним всіх кримчан", - сказав Семочко в інтерв’ю.

Журналісти пишуть, що "це відверта нісенітниця". Вони пояснюють, що після анексії Криму, РФ визнала мешканців Криму – громадянами Росії, але про таке явище, як "примусова паспортизація" не говорилося.

"Для того, аби оформити паспорт громадянина РФ – треба особисто звертатися в уповноважений орган, особисто заповнювати заяву і особисто подавати документи", - зазначають у ЗМІ.

Брехня №3: російський ІПН дружини

"Російські ідентифікаційні номери присвоювалися в період анексії автоматично, всім громадянам", - заявив Семочко у програмі.

"Така ж нісенітниця, як і про примусову паспортизацію… отримати код (в РФ) без власного відома й бажання просто не є можливим. Тому нам важко відповісти на питання – чому Семочко автоматично присвоїв усім кримчанам, услід за паспортами РФ, ще й ІПНи", - відповіли розслідувачі.

Брехня №4: бізнес дружини

Семочко: "Той будинок, який показаний в сюжеті, на 333 квадрати належить моїй дружині. У неї був бізнес в Криму, були приватні підприємства ... туристичний бізнес…ми продали цей бізнес, заплатили з цього бізнесу всі податки".

Журналісти зазначають, що будинок у Козині Лисенко придбала за півроку до продажу турфірми "Ялта-Холідей".

У ЗМІ стверджують, що бізнес був не надто прибутковим і коштів від його продажу навряд чи вистачило для купівлі будинку.

З 2010 по 2018 рік офіційні доходи Лисенко, за даними журналістів - 1,25 млн грн - приблизно 1/10 будинку, який оформлений на дружину чиновника.

Брехня №5: зашифроване авто

"Зараз я пересуваюся на автомобілі, який перебуває на балансі Служби зовнішньої розвідки і яким керують кадрові співробітники Служби. Він не мій приватний автомобіль ... Номерні знаки це "номери прикриття", - заявив Семочко.

Журналісти стверджують, що Семочко користувався автомобілем ще, коли офіційно був співробітником СБУ, а також, що номерні знаки частково збігаються з роком його народження.

Брехня №6: вертоліт

Семочко стверджував, що йому не належить і з ним не пов'язаний гвинтокрил, з яким часто фотографувалися діти його дружини, і назвав припущення журналістів "елементом маніпулювання".

Діти Лисенко публікували різні фото з одним і тим же гвинтокрилом щонайменше три рази за три роки, його бортовий номер UR-ICH.

Журналісти стверджують, що в розслідуванні не звучало твердження, що гвинтокрил "належить" родині Семочка.

Брехня №7: спецагенти на субпідряді у журналістів

"Маленька команда журналістів не здатна фіксувати співробітника, високопоставленого співробітника СБУ, протягом року, щоб це не було якимось чином видно", - також заявив Семочко.

У редакції програми стверджують, що над зйомками по черзі працювали: 1 журналіст, 2 оператори і 2 водії.

"Усі зйомки зроблені без використання спецресурсів. У розпорядженні програми – цивільна відеокамера і цивільний, побитий роками і нелегкою долею, старий квадрокоптер. Чому співробітник СБУ, а потім СЗР не помітив журналістів – питання, яке лежить в площині його професійної придатності", - відповіли журналісти.

1 жовтня у програмі "Наші гроші" журналісти оприлюднили результати власного розслідування про статки Семочка. Його сім'я нібито володіє трьома будинками загальною вартістю близько $8 млн, а родичі мають російські паспорти.

3 жовтня повідомлялося, що НАБУ відкрило кримінальну справу проти заступника голови зовнішньої розвідки Сергія Семочка за статтею "незаконне збагачення".

Сам Семочко заявив, що не має стосунку до будинків під Києвом вартістю в мільйони доларів, а його дружина є виключно громадянкою України.