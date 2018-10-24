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Верховный суд не захотел раскрыть декларации топ-СБУшников

Среда, 24 октября 2018, 17:20
Верховный суд не захотел раскрыть декларации топ-СБУшников

Верховный суд отправил дело по засекречиванию деклараций руководства Службы безопасности Украины на новое рассмотрение.

Об этом в среду сообщает Центр противодействия коррупции.

Таким образом, суд частично удовлетворил жалобу ЦПК.

Верховный суд, согласно сообщению ГПК, определил, что предыдущие судебные инстанции были не правы, когда приняли законным решение о признании информации по декларациям руководства СБУ государственной тайной и подачу деклараций не в систему НАПК, а в собственную закрытую систему неизвестного происхождения.

"Однако вместо того, чтобы заставить СБУ действовать в соответствии с законом суд вернул дело в этой части на новое рассмотрение", - заявили в ЦПК.

Как известно, журналисты посчитали, что первый заместитель главы Службы внешней разведки Сергей Семочко сманипулировал не менее 7 раз во время интервью на телеканале ZIK.

Темы: декларацииСБУ
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