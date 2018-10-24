Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Загибель сестри Ноздровської: винуватець ДТП отримав 7 років

Середа, 24 жовтня 2018, 17:53
Загибель сестри Ноздровської: винуватець ДТП отримав 7 років

Дмитро Россошанський, який вчинив ДТП, внаслідок якого загинула сестра вбитої Ірини Ноздровської Світлана Сапатинська, отримав 7 років позбавлення волі без права на амністію.

Про це повідомила племінниця загиблої Світлани Сапатинської Анастасія Ноздровська на своїй сторінці у Facebook.

"7 років без права на амністію. Доброї дороги до пекла тобі, бо білого світу ти більше не побачиш. Я ніколи не бажала нікому зла, але маю сподівання, що цей виродок зігниє разом зі своїм папашою на зоні", - написала вона.

Як відомо, 1 січня 2018 року поліція повідомила, що у Вишгородському районі Київської області знайшли тіло жінки. Виявилося, що це юристка Ірина Ноздровська, розшук якої почали 30 грудня.

Ноздровська кілька років займалася справою про загибель своєї сестри Світлани Сапатінської, яку 30 вересня 2015 року у с. Демидів насмерть збив племінник глави суду Вишгородського району Дмитро Россошанський.

У травні 2017 року Росошанського засудили до 7 років ув’язнення, його захист подав апеляцію.

За словами близьких і знайомих, Ноздровській погрожували, й вона повідомляла про це поліцію.

Читайте також: Справа Ноздровської. Хто бажав смерті правозахисниці

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: скандалДТП
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

США хочуть перемоги України – Байден

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

Усі новини...
скандал
Прокуратура взялась за перевірку одеського військкома та його родичів
Силовики і ЗСУ перевірятимуть військкомів на доброчесність – Міноборони
Одеського військкома з елітним майном в Іспанії звільнили — Гуменюк
Останні новини
03:03
У Києві пролунала серія вибухів
01:58
Перевага у повітрі та спільне виробництво зброї – Зеленський у США окреслив цілі на 2024 рік
01:37
США хочуть перемоги України – Байден
01:17
Ідею поступитися територією заради миру Зеленський назвав "абсолютним божевіллям"
00:42
Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 
00:14
Байден: Підтримка України є важливою для всього світу
23:53
Двоє людей постраждало на Одещині через атаку "Шахедів"
23:46
Сейм Польщі схвалив уряд Туска
23:23
Будапешт готовий зняти вето на 50 млрд допомоги Україні, якщо ЄС розморозить кошти Угорщини
23:04
Економічні новини 12 грудня: хакерська атака на "Київстар", нова підозра у справі Сенниченка
Усі новини...
Реклама: