Загибель сестри Ноздровської: винуватець ДТП отримав 7 років

Дмитро Россошанський, який вчинив ДТП, внаслідок якого загинула сестра вбитої Ірини Ноздровської Світлана Сапатинська, отримав 7 років позбавлення волі без права на амністію.

Про це повідомила племінниця загиблої Світлани Сапатинської Анастасія Ноздровська на своїй сторінці у Facebook.

"7 років без права на амністію. Доброї дороги до пекла тобі, бо білого світу ти більше не побачиш. Я ніколи не бажала нікому зла, але маю сподівання, що цей виродок зігниє разом зі своїм папашою на зоні", - написала вона.

Як відомо, 1 січня 2018 року поліція повідомила, що у Вишгородському районі Київської області знайшли тіло жінки. Виявилося, що це юристка Ірина Ноздровська, розшук якої почали 30 грудня.

Ноздровська кілька років займалася справою про загибель своєї сестри Світлани Сапатінської, яку 30 вересня 2015 року у с. Демидів насмерть збив племінник глави суду Вишгородського району Дмитро Россошанський.

У травні 2017 року Росошанського засудили до 7 років ув’язнення, його захист подав апеляцію.

За словами близьких і знайомих, Ноздровській погрожували, й вона повідомляла про це поліцію.

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