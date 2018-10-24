Гибель сестры Ноздровской: виновник ДТП получил 7 лет

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Среда, 24 октября 2018, 17:53

Дмитрий Россошанский, который совершил ДТП, в результате которого погибла сестра убитой Ирины Ноздровской Светлана Сапатинская, получил 7 лет лишения свободы без права на амнистию.

Об этом сообщила племянница погибшей Светланы Сапатинской Анастасия Ноздровская на своей странице в Facebook.

"7 лет без права на амнистию. Доброй дороги в ад тебе, потому что белого света ты больше не увидишь. Я никогда не хотела никому зла, но есть надежда, что этот урод сгниет вместе со своим папашей на зоне", - написала она.

Как известно, 1 января 2018 полиция сообщила, что в Вышгородском районе Киевской области нашли тело женщины. Оказалось, что это юрист Ирина Ноздровская, розыск которой начали 30 декабря.

Ноздровская несколько лет занималась делом о гибели своей сестры Светланы Сапатинской, которую 30 сентября 2015 в с. Демидов насмерть сбил племянник главы суда Вышгородского района Дмитрий Россошанский.

В мая 2017 года Россошанского приговорили к 7 годам заключения, его защита подала апелляцию.

По словам близких и знакомых, Ноздровской угрожали, и она сообщала об этом в полицию.

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Темы: скандал ДТП
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