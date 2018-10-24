Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Гибель сестры Ноздровской: виновник ДТП получил 7 лет

Среда, 24 октября 2018, 17:53
Гибель сестры Ноздровской: виновник ДТП получил 7 лет

Дмитрий Россошанский, который совершил ДТП, в результате которого погибла сестра убитой Ирины Ноздровской Светлана Сапатинская, получил 7 лет лишения свободы без права на амнистию.

Об этом сообщила племянница погибшей Светланы Сапатинской Анастасия Ноздровская на своей странице в Facebook.

"7 лет без права на амнистию. Доброй дороги в ад тебе, потому что белого света ты больше не увидишь. Я никогда не хотела никому зла, но есть надежда, что этот урод сгниет вместе со своим папашей на зоне", - написала она.

Как известно, 1 января 2018 полиция сообщила, что в Вышгородском районе Киевской области нашли тело женщины. Оказалось, что это юрист Ирина Ноздровская, розыск которой начали 30 декабря.

Ноздровская несколько лет занималась делом о гибели своей сестры Светланы Сапатинской, которую 30 сентября 2015 в с. Демидов насмерть сбил племянник главы суда Вышгородского района Дмитрий Россошанский.

В мая 2017 года Россошанского приговорили к 7 годам заключения, его защита подала апелляцию.

По словам близких и знакомых, Ноздровской угрожали, и она сообщала об этом в полицию.

Читайте также: Дело Ноздровской. Кто желал смерти правозащитницы

"Украинская правда" в Threads

Темы: скандалДТП
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото Родственник замглавы Львовской ОВА скупает землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ

В случае остановки западной помощи Украина потеряет способность сдерживать РФ – ISW

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Все новости...
скандал
Прокуратура взялась за проверку одесского военкома и его родственников
Силовики и ВСУ будут проверять военкома на добропорядочность − Минобороны
Одесского военкома с элитным имуществом в Испании уволили – Гуменюк
Последние новости
11:31
фото Новый глава МИД Польши прибыл в Киев
11:26
Германия не собирается помогать Минобороны мобилизовать украинцев - Минюст ФРГ
11:17
10 лет тюрьмы за взятку получил один из экс-руководителей ГСЭК
11:03
"Я бы хотела, чтобы семьи не боялись подростков". История семьи, которая усыновила 12-летнего мальчика
11:00
Китай запретил экспорт технологий по переработке редкоземельных элементов
10:48
Живая елка на прокат: как военный организовал бизнес на главном украшении Нового года
10:47
Курс валют на 22 декабря: сколько стоят доллар и евро
10:46
фотоУбили фермера, расчленили и сожгли тело: идентифицированы трое военных РФ
10:40
В очередях на границе с Польшей находятся около 3 900 грузовиков
10:33
Леся плюс Валерий. Как преодолевает имперское прошлое Звягель – город Украинки и Залужного
Все новости...
Реклама: