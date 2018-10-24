Російські пілоти тренуються бомбити наземні цілі в Криму

Літаки-амфібії Бе-12 "Чайка" Чорноморського флоту Росії вразили наземні цілі на полігоні Опук в окупованому Криму.

Про це з посиланням на російських військових повідомляють "Крим.Реалії".

"Льотчики в ході виконання льотних тактичних завдань відпрацювали тактику нанесення ударів по об'єктах і провели бомбометання по наземних мішеневих позиціях, що імітують цілі умовного противника", – прокоментували навчання у флоті.

Там додали, що в навчаннях брали участь три літаки Бе-12 "Чайка" зі складу окремого змішаного авіаційного полку морської авіації і ППО Чорноморського флоту Росії.

Напередодні російські льотчики провели навчання з виживання в горах Криму.

Після анексії Криму в 2014 році Росія проводить регулярні військові навчання на півострові. У Генштабі України дії російських військових в Криму називають незаконними.

Нагадаємо, представник ЄС з питань спільної зовнішньої політики та політики безпеки Федеріка Могеріні запевнила, що Європейський Союз ніколи не визнає анексію Криму Росією.