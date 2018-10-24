Российские пилоты тренируются бомбить наземные цели в Крыму
Самолеты-амфибии Бе-12 "Чайка" Черноморского флота России поразили наземные цели на полигоне Опук в оккупированном Крыму.
Об этом со ссылкой на российских военных сообщают "Крым.Реалии".
"Летчики в ходе выполнения летных тактических задач отработали тактику нанесения ударов по объектам и провели бомбометание по наземным мишенным позициям, имитирующим цели условного противника", - прокомментировали учения во флоте.
Там добавили, что в учениях принимали участие три самолета Бе-12 "Чайка" из состава отдельного смешанного авиационного полка морской авиации и ПВО Черноморского флота России.
Накануне российские летчики провели учения по выживанию в горах.
После аннексии Крыма в 2014 году Россия проводит регулярные военные учения на полуострове. В Генштабе Украины действия российских военных в Крыму называют незаконными.
Ранее представитель ЕС по вопросам общей внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини заверила, что Европейский Союз никогда не признает аннексию Крыма Россией.