Российские пилоты тренируются бомбить наземные цели в Крыму

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Среда, 24 октября 2018, 18:26

Самолеты-амфибии Бе-12 "Чайка" Черноморского флота России поразили наземные цели на полигоне Опук в оккупированном Крыму.

Об этом со ссылкой на российских военных сообщают "Крым.Реалии".

"Летчики в ходе выполнения летных тактических задач отработали тактику нанесения ударов по объектам и провели бомбометание по наземным мишенным позициям, имитирующим цели условного противника", - прокомментировали учения во флоте.

Там добавили, что в учениях принимали участие три самолета Бе-12 "Чайка" из состава отдельного смешанного авиационного полка морской авиации и ПВО Черноморского флота России.

Накануне российские летчики провели учения по выживанию в горах.

После аннексии Крыма в 2014 году Россия проводит регулярные военные учения на полуострове. В Генштабе Украины действия российских военных в Крыму называют незаконными.

Ранее представитель ЕС по вопросам общей внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини заверила, что Европейский Союз никогда не признает аннексию Крыма Россией.

Темы: Крым Росcия оккупация аннексия авиа
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