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ООС: Бойовики били з гранатометів і кулеметів, один військовий поранений

Середа, 24 жовтня 2018, 18:55

Упродовж поточної доби, російсько-окупаційні війська 7 разів порушили режим припинення вогню, при цьому один раз застосували озброєння, заборонене мінськими угодами.

Про це повідомляє прес-центр операції Об’єднаних сил.

"Опорні пункти наших військ поблизу Гнутового обстріляні з мінометів 82-го калібру, а позиції біля Новолуганського, Камянки, Катеринівки та Тарамчука - з гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї", - зазначили у прес-центрі.

Військові додають, що двічі протягом дня точилися бойові дії у районі хутора Вільного.

"Окупанти відкривали прицільний вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, підрозділи Об'єднаних сил гідно відповідали", - додали у прес-центрі

У ході бойових дій один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил зазнав поранення.

Ситуація в районі проведення операції залишається під контролем ОС.

Українська правда
Теми: ООСДонбасбойові дії
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