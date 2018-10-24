ООС: Бойовики били з гранатометів і кулеметів, один військовий поранений
Упродовж поточної доби, російсько-окупаційні війська 7 разів порушили режим припинення вогню, при цьому один раз застосували озброєння, заборонене мінськими угодами.
Про це повідомляє прес-центр операції Об’єднаних сил.
"Опорні пункти наших військ поблизу Гнутового обстріляні з мінометів 82-го калібру, а позиції біля Новолуганського, Камянки, Катеринівки та Тарамчука - з гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї", - зазначили у прес-центрі.
Військові додають, що двічі протягом дня точилися бойові дії у районі хутора Вільного.
"Окупанти відкривали прицільний вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, підрозділи Об'єднаних сил гідно відповідали", - додали у прес-центрі
У ході бойових дій один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил зазнав поранення.
Ситуація в районі проведення операції залишається під контролем ОС.