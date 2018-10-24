ООС: Боевики били из гранатометов и пулеметов, один военный ранен

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Среда, 24 октября 2018, 18:55

В течение текущих суток русско-оккупационные войска 7 раз нарушили режим прекращения огня, при этом один раз применили вооружение, запрещенное минскими соглашениями.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

"Опорные пункты наших войск вблизи Гнутово были обстреляны из минометов 82-го калибра, а позиции у Новолуганского, Каменки, Катериновки и Тарамчука - из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - отмечают в пресс-центре.

Военные добавляют, что дважды за течение дня шли боевые действия в районе хутора Свободного.

"Оккупанты открывали прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, подразделения Объединенных сил достойно отвечали", - добавили в пресс-центре.

В ходе боевых действий один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранение.

Ситуация в районе проведения операции остается под контролем ОС.

Украинская правда
Темы: ООС Донбасс боевые действия
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