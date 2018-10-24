Держагентство: Без поділу квот з росіянами українці не зможуть рибалити на Азові

Через скандал, що виник навколо українсько-російської комісії з риболовства на Азові, Держагентство виступило з заявою, що подія була запланована з метою розподілу квот на вилов.

Про це повідомив заступник голови Державного агентства рибного господарства України Андрій Кравченко, повідомляє "Укрінформ".

"З 23 по 25 жовтня у Києві в одному з готельних комплексів відбувається чергова 30 сесія українсько-російської комісії з питань рибальства в Азовському морі. Мета проведення - створення належних правових засад для господарської діяльності в Азовському морі... Під час засідання комісії розглядаються виключно питання, які регулюють діяльність в частині оцінки стану запасів водних ресурсів, тобто риби і регулювання цього запасу. Стан запасів розподіляється між країнами", - сказав він.

За словами Кравченка, господарську діяльність в Азовському морі здійснюють близько 90 підприємств, які отримали дозволи та квоти на вилов риби.

"Без такого розподілу наші рибалки не мають можливості в правовому полі здійснювати господарську діяльність в Азовському морі", - пояснив він.

Кравченко додав, що проведення сесії погоджене Міністерством закордонних справ, а до складу комісії з української сторони включені представники МЗС, ДПС, Мін'юсту, Мінекології, представники промислових підприємств, які безпосередньо здійснюють господарську діяльність в Азовському морі.

Раніше народний депутат України Рефат Чубаров заявив, що робота російсько-української комісії з питань рибальства на Азовському морі, яка проходила під Києвом, має бути негайно припинена.

За його словами, у зв'язку з тим, що були брутально порушені закони України, ті люди, які є злочинцями, мають негайно покинути українську територію.

За даними Чубарова, російську делегацію очолює чиновник Ігор Рульов, який минулого року відвідував Крим.