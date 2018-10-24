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Госагентство: Без разделения квот с россиянами украинцы не смогут рыбачить на Азове

Среда, 24 октября 2018, 22:10
Госагентство: Без разделения квот с россиянами украинцы не смогут рыбачить на Азове

Из-за скандала, возникшего вокруг российско-украинской комиссии по рыболовству на Азове, Госагентство выступило с заявлением, что событие было запланировано с целью распределения квот на вылов рыбы.

Об этом сообщил заместитель председателя Государственного агентства рыбного хозяйства Украины Андрей Кравченко, сообщает "Укринформ".

"С 23 по 25 октября в Киеве в одном из гостиничных комплексов проходит очередная 30 сессия российско-украинской комиссии по вопросам рыболовства в Азовском море. Цель проведения - создание надлежащих правовых основ для хозяйственной деятельности в Азовском море... Во время заседания комиссии рассматриваются исключительно вопросы, которые регулируют деятельность в части оценки состояния запасов водных ресурсов, то есть рыбы и регулирования этого запаса. Состояние запасов распределяется между странами", - сказал он.

По словам Кравченко, хозяйственную деятельность в Азовском море осуществляют около 90 предприятий, которые получили разрешения и квоты на вылов рыбы.

"Без такого распределения наши рыбаки не имеют возможности в правовом поле осуществлять хозяйственную деятельность в Азовском море", - пояснил он.

Кравченко добавил, что проведение сессии согласовано Министерством иностранных дел, а в состав комиссии с украинской стороны включены представители МИД, ГПСУ, Минюста, Минэкологии, представители промышленных предприятий, непосредственно осуществляющих хозяйственную деятельность в Азовском море.

Ранее народный депутат Украины Рефат Чубаров заявил, что работа российско-украинской комиссии по вопросам рыболовства в Азовском море, которая проходила под Киевом, должна быть немедленно прекращена.

По его словам, в связи с тем, что были грубо нарушены законы Украины, те люди, которые являются преступниками, должны немедленно покинуть украинскую территорию.

По данным Чубарова, российскую делегацию возглавляет чиновник Игорь Рулев, который в прошлом году посещал Крым.

Темы: Азовское мореРосcияУкраинаскандал
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