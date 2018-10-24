Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Сіярто відмовився коментувати вплив РФ на українсько-угорські відносини

Середа, 24 жовтня 2018, 22:38

Глава МЗС Угорщини Петер Сіярто відмовився коментувати вплив Росії на погіршення українсько-угорських відносин, мотивуючи тим, що такі оцінки не належать до його повноважень.

Про це повідомляє "Укрінформ".

"Я чув про це від представників української влади. Однак, оцінка - правда це чи ні, не входить до моїх повноважень. Вони наполягають на російському впливі в Україні, відтак завданням української влади є протидія цьому", - сказав Сіярто у відповідь на питання українських журналістів щодо ролі Росії в українсько-угорських відносинах.

Раніше Угорщина запропонувала Україні укласти угоду про захист нацменшин.

Нагадаємо, на початку жовтня у відносинах України та Угорщини розпочалася нова криза. Її викликало відео з церемонії прийняття закарпатських мешканців у громадянство, яка проходила у консульстві в Береговому.

На відео консул закликала закарпатців приховувати своє громадянство від української влади.

"Українська правда" у Threads

Теми: УгорщинаРосіяУкраїнанацменшини
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

США хочуть перемоги України – Байден

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

Усі новини...
Угорщина
Орбан: Угорщина не буде виконувати рішення ЄС щодо мігрантів
ЄС вказав на недоліки з верховенством права в Польщі та Угорщині
Угорщина прийняла російського міністра, хоче "тримати канали зв'язку відкритими"
Останні новини
03:03
У Києві пролунала серія вибухів
01:58
Перевага у повітрі та спільне виробництво зброї – Зеленський у США окреслив цілі на 2024 рік
01:37
США хочуть перемоги України – Байден
01:17
Ідею поступитися територією заради миру Зеленський назвав "абсолютним божевіллям"
00:42
Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 
00:14
Байден: Підтримка України є важливою для всього світу
23:53
Двоє людей постраждало на Одещині через атаку "Шахедів"
23:46
Сейм Польщі схвалив уряд Туска
23:23
Будапешт готовий зняти вето на 50 млрд допомоги Україні, якщо ЄС розморозить кошти Угорщини
23:04
Економічні новини 12 грудня: хакерська атака на "Київстар", нова підозра у справі Сенниченка
Усі новини...
Реклама: