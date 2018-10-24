Сіярто відмовився коментувати вплив РФ на українсько-угорські відносини

Глава МЗС Угорщини Петер Сіярто відмовився коментувати вплив Росії на погіршення українсько-угорських відносин, мотивуючи тим, що такі оцінки не належать до його повноважень.

Про це повідомляє "Укрінформ".

"Я чув про це від представників української влади. Однак, оцінка - правда це чи ні, не входить до моїх повноважень. Вони наполягають на російському впливі в Україні, відтак завданням української влади є протидія цьому", - сказав Сіярто у відповідь на питання українських журналістів щодо ролі Росії в українсько-угорських відносинах.

Раніше Угорщина запропонувала Україні укласти угоду про захист нацменшин.

Нагадаємо, на початку жовтня у відносинах України та Угорщини розпочалася нова криза. Її викликало відео з церемонії прийняття закарпатських мешканців у громадянство, яка проходила у консульстві в Береговому.

На відео консул закликала закарпатців приховувати своє громадянство від української влади.