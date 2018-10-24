Сиярто отказался комментировать влияние РФ на украинско-венгерские отношения

Глава МИД Венгрии Петер Сиярто отказался комментировать влияние России на ухудшение украинско-венгерских отношений, мотивируя тем, что такие оценки не относятся к его полномочиям.

Об этом сообщает "Укринформ".

"Я слышал об этом от представителей украинской власти. Однако, оценка - правда это или нет, не входит в мои полномочия. Они настаивают на российском влиянии в Украине, поэтому задачей украинской власти является противодействие этому", - сказал Сиярто в ответ на вопрос украинских журналистов о роли России в украинско-венгерских отношениях.

Ранее Венгрия предложила Украине заключить соглашение о защите нацменьшинств.

Напомним, в начале октября в отношениях Украины и Венгрии начался новый кризис. Его вызвало видео с церемонии принятия закарпатских жителей в гражданство, которая проходила в консульстве в Берегове.

На видео консул призвала закарпатцев скрывать свое гражданство от украинских властей.