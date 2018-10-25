Ліга Чемпіонів: "Барселона" перемагає "Інтер", "Наполі" і ПСЖ не виявили переможця

У середу, 24 жовтня, пройшли заключні матчі 3 туру Ліги Чемпіонів.

У групі А бельгійський "Брюгге" та французький "Монако" не виявили переможця, зігравши унічию з рахунком 1:1. В іншому матчі групи дортмундська "Боруссія" з рахунком 4:0 розгромила мадридський "Атлетико".

Голландський ПСВ у матчі групи В зіграв унічию 2:2 з лондонським "Тоттенгемом". У поєдинку лідерів цієї групи "Барселона" без травмованого Ліонеля Мессі виграла з рахунком 2:0 у міланського "Інтера".

Голами в цій грі відзначилися Рафінья та Жорді Альба.

У групі С англійський "Ліверпуль" з рахунком 4:0 розгромив сербську "Црвену Звєзду". За англійський клуб дубль в цій грі оформив Салах та по одному м`ячу забили Фірміно та Мане.

В іншому матчі цієї групи французький ПСЖ ледве врятувався від поразки в зустрічі з італійським "Наполі". Гра завершилася з рахунком 2:2, а зрівняли рахунок гравці ПСЖ вже в доданий арбітром час, відзначився Ді Марія.

У матчі групи D німецький "Шальке" Євгена Коноплянки зіграв унічию на виїзді з рахунком 0:0 з турецьким "Галатасараєм". Коноплянка вийшов у стартовому складі на цей матч і був замінений на 77-й хвилині. В іншому матчі групи португальский "Порто" з рахунком 1:3 в Москві переміг "Локомотив".