Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Ліга Чемпіонів: "Барселона" перемагає "Інтер", "Наполі" і ПСЖ не виявили переможця

Четвер, 25 жовтня 2018, 00:04

У середу, 24 жовтня, пройшли заключні матчі 3 туру Ліги Чемпіонів.

У групі А бельгійський "Брюгге" та французький "Монако" не виявили переможця, зігравши унічию з рахунком 1:1. В іншому матчі групи дортмундська "Боруссія" з рахунком 4:0 розгромила мадридський "Атлетико".

Голландський ПСВ у матчі групи В зіграв унічию 2:2 з лондонським "Тоттенгемом". У поєдинку лідерів цієї групи "Барселона" без травмованого Ліонеля Мессі виграла з рахунком 2:0 у міланського "Інтера".

Голами в цій грі відзначилися Рафінья та Жорді Альба.

У групі С англійський "Ліверпуль" з рахунком 4:0 розгромив сербську "Црвену Звєзду". За англійський клуб дубль в цій грі оформив Салах та по одному м`ячу забили Фірміно та Мане.

В іншому матчі цієї групи французький ПСЖ ледве врятувався від поразки в зустрічі з італійським "Наполі". Гра завершилася з рахунком 2:2, а зрівняли рахунок гравці ПСЖ вже в доданий арбітром час, відзначився Ді Марія.

У матчі групи D німецький "Шальке" Євгена Коноплянки зіграв унічию на виїзді з рахунком 0:0 з турецьким "Галатасараєм". Коноплянка вийшов у стартовому складі на цей матч і був замінений на 77-й хвилині. В іншому матчі групи португальский "Порто" з рахунком 1:3 в Москві переміг "Локомотив".

Українська правда
Теми: футбол
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

США хочуть перемоги України – Байден

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

Усі новини...
футбол
Суд арештував генерального секретаря УАФ Запісоцького
Генерального секретаря УАФ Запісоцького затримали для доставки в суд
Суд скасував рішення про відсторонення з посади президента Павелка – УАФ
Останні новини
03:03
У Києві пролунала серія вибухів
01:58
Перевага у повітрі та спільне виробництво зброї – Зеленський у США окреслив цілі на 2024 рік
01:37
США хочуть перемоги України – Байден
01:17
Ідею поступитися територією заради миру Зеленський назвав "абсолютним божевіллям"
00:42
Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 
00:14
Байден: Підтримка України є важливою для всього світу
23:53
Двоє людей постраждало на Одещині через атаку "Шахедів"
23:46
Сейм Польщі схвалив уряд Туска
23:23
Будапешт готовий зняти вето на 50 млрд допомоги Україні, якщо ЄС розморозить кошти Угорщини
23:04
Економічні новини 12 грудня: хакерська атака на "Київстар", нова підозра у справі Сенниченка
Усі новини...
Реклама: