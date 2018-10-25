Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Лига Чемпионов: "Барселона" побеждает "Интер", "Наполи" и ПСЖ не выявили победителя

Четверг, 25 октября 2018, 00:04

В среду, 24 октября, прошли заключительные матчи 3 тура Лиги Чемпионов.

В группе А бельгийский "Брюгге" и французский "Монако" не выявили победителя, сыграв вничью со счетом 1:1. В другом матче группы дортмундская "Боруссия" со счетом 4:0 разгромила мадридский "Атлетико".

Голландский ПСВ в матче группы В сыграл вничью 2:2 с лондонским "Тоттенхэмом". В поединке лидеров этой группы "Барселона" без травмированного Лионеля Месси выиграла со счетом 2:0 миланского "Интера".

Голами в этой игре отличились Рафинья и Жорди Альба.

В группе С английский "Ливерпуль" со счетом 4:0 разгромил сербскую "Црвену Звезду". За английский клуб дубль в этой игре оформил Салах и по одному мячу забили Фирмино и Мане.

В другом матче этой группы французский ПСЖ едва спасся от поражения во встрече с итальянским "Наполи". Игра завершилась со счетом 2:2, а сравняли счет игроки ПСЖ уже в добавленное арбитром время, отличился Ди Мария.

В матче группы D немецкий "Шальке" Евгения Коноплянки сыграл вничью на выезде со счетом 0: 0 с турецким "Галатасараем". Коноплянка вышел в стартовом составе на этот матч и был заменен на 77-й минуте. В другом матче группы португальский "Порту" со счетом 1: 3 в Москве победил "Локомотив".

Украинская правда
Темы: футбол
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото Родственник замглавы Львовской ОВА скупает землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ

В случае остановки западной помощи Украина потеряет способность сдерживать РФ – ISW

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Все новости...
футбол
Суд арестовал генерального секретаря УАФ Записоцкого
Генерального секретаря УАФ Записоцкого задержали для доставки в суд
Суд отменил решение об отстранении с должности президента Павелко - УАФ
Последние новости
11:31
фото Новый глава МИД Польши прибыл в Киев
11:26
Германия не собирается помогать Минобороны мобилизовать украинцев - Минюст ФРГ
11:17
10 лет тюрьмы за взятку получил один из экс-руководителей ГСЭК
11:03
"Я бы хотела, чтобы семьи не боялись подростков". История семьи, которая усыновила 12-летнего мальчика
11:00
Китай запретил экспорт технологий по переработке редкоземельных элементов
10:48
Живая елка на прокат: как военный организовал бизнес на главном украшении Нового года
10:47
Курс валют на 22 декабря: сколько стоят доллар и евро
10:46
фотоУбили фермера, расчленили и сожгли тело: идентифицированы трое военных РФ
10:40
В очередях на границе с Польшей находятся около 3 900 грузовиков
10:33
Леся плюс Валерий. Как преодолевает имперское прошлое Звягель – город Украинки и Залужного
Все новости...
Реклама: