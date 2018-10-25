Лига Чемпионов: "Барселона" побеждает "Интер", "Наполи" и ПСЖ не выявили победителя

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Четверг, 25 октября 2018, 00:04

В среду, 24 октября, прошли заключительные матчи 3 тура Лиги Чемпионов.

В группе А бельгийский "Брюгге" и французский "Монако" не выявили победителя, сыграв вничью со счетом 1:1. В другом матче группы дортмундская "Боруссия" со счетом 4:0 разгромила мадридский "Атлетико".

Голландский ПСВ в матче группы В сыграл вничью 2:2 с лондонским "Тоттенхэмом". В поединке лидеров этой группы "Барселона" без травмированного Лионеля Месси выиграла со счетом 2:0 миланского "Интера".

Голами в этой игре отличились Рафинья и Жорди Альба.

В группе С английский "Ливерпуль" со счетом 4:0 разгромил сербскую "Црвену Звезду". За английский клуб дубль в этой игре оформил Салах и по одному мячу забили Фирмино и Мане.

В другом матче этой группы французский ПСЖ едва спасся от поражения во встрече с итальянским "Наполи". Игра завершилась со счетом 2:2, а сравняли счет игроки ПСЖ уже в добавленное арбитром время, отличился Ди Мария.

В матче группы D немецкий "Шальке" Евгения Коноплянки сыграл вничью на выезде со счетом 0: 0 с турецким "Галатасараем". Коноплянка вышел в стартовом составе на этот матч и был заменен на 77-й минуте. В другом матче группы португальский "Порту" со счетом 1: 3 в Москве победил "Локомотив".

Украинская правда
Темы: футбол
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