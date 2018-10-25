ООС: 14 обстрілів за добу, тричі точилися бойові дії навколо хутора Вільний

Упродовж минулої доби російські окупанти 14 разів відкривали вогонь по позиціях українських військ. При цьому ворог 2 рази застосував озброєння, заборонене Мінськими домовленостями.

Про це повідомляє прес-центр ООС.

Російсько-окупаційні війська, з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї здійснювали обстріли позицій Об’єднаних сил в районі населених пунктів Вільний, Катеринівка, Новолуганське, Камянка, Піски, Мар'їнка, Тарамчук, Павлопіль, Гнутове та Водяне.

На території села Водяне на Маріупольському напрямку також впали ворожі міни 120-го калібру.

Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.

Під обстріл з мінометів 82-го калібру потрапили захисники Павлополя та Гнутового, а по позиціях в районі Пісків ворог стріляв з гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Тричі за минулу добу точилися бойові дії навколо хутора Вільний, що на Попаснянському напрямку. Окупанти відкривали прицільний вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Як повідомляється, "підрозділи Об'єднаних сил адекватно і гідно відповідали".

За даними розвідки, протягом доби було знищено трьох окупантів.

Поточної доби противник тричі обстріляв позиції ООС, в районах Авдіївки, Красногорівки і Гнутового. Важке озброєння не застосовувалось. Один український військовослужбовець зазнав поранення.