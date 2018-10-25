ООС: 14 обстрілів за добу, тричі точилися бойові дії навколо хутора Вільний

1626 переглядів
Четвер, 25 жовтня 2018, 08:01

Упродовж минулої доби російські окупанти 14 разів відкривали вогонь по позиціях українських військ. При цьому ворог 2 рази застосував озброєння, заборонене Мінськими домовленостями.

Про це повідомляє прес-центр ООС.

Російсько-окупаційні війська, з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї здійснювали обстріли позицій Об’єднаних сил в районі населених пунктів Вільний, Катеринівка, Новолуганське, Камянка, Піски, Мар'їнка, Тарамчук, Павлопіль, Гнутове та Водяне.

На території села Водяне на Маріупольському напрямку також впали ворожі міни 120-го калібру.

Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.

Під обстріл з мінометів 82-го калібру потрапили захисники Павлополя та Гнутового, а по позиціях в районі Пісків ворог стріляв з гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Тричі за минулу добу точилися бойові дії навколо хутора Вільний, що на Попаснянському напрямку. Окупанти відкривали прицільний вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Як повідомляється, "підрозділи Об'єднаних сил адекватно і гідно відповідали".

За даними розвідки, протягом доби було знищено трьох окупантів.

Поточної доби противник тричі обстріляв позиції ООС, в районах Авдіївки, Красногорівки і Гнутового. Важке озброєння не застосовувалось. Один український військовослужбовець зазнав поранення.

Теми: ООС бойові дії
powered by lun.ua
По темі
ООС: Бойовики били з гранатометів і кулеметів, один військовий поранений 24 жовтня 2018, 18:55
ООС: Бойовики били з мінометів і кулеметів, 1 загиблий 24 жовтня 2018, 07:44
ООС: Бойовики 3 години обстрілювали позиції ЗСУ біля Щастя 23 жовтня 2018, 08:09
Усі новини
Головні новини
Опубліковано рейтинг 100 найбагатших українців
Нападника на Чорновол засудили до 5 років в'язниці
Світоліна вперше вийшла до півфіналу Підсумкового турніру сезону
У владі прокоментували ситуацію з відставкою відразу 4 голів ОДА
Усі новини
інформбезпека

Інтернет, який шкодить дитині. На що звернути увагу батькам

гастро-новини

Як у Львові в ресторанах їли і не платили