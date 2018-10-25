ООС: 14 обстрелов в сутки, трижды шли боевые действия вокруг хутора Вольный

За прошедшие сутки российские оккупанты 14 раз открывали огонь по позициям украинских войск. При этом враг 2 раза применил вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Российско-оккупационные войска, из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районе населенных пунктов Вольный, Екатериновка, Новолуганское, Каменка, Пески, Марьинка, Тарамчук, Павлополь, Гнутово и Водяное.

На территории села Водяное на Мариупольском направлении также упали вражеские мины 120-го калибра.

Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

Под обстрел из минометов 82-го калибра попали защитники Павлополя и Гнутово, а по позициям в районе Песков враг стрелял из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Трижды за минувшие сутки шли боевые действия вокруг хутора Вольный, что на Попаснянском направлении. Оккупанты открывали прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Как сообщается, "подразделения Объединенных сил адекватно и достойно отвечали".

По данным разведки, в течении суток уничтожены трое оккупантов.

С начала текущих суток противник трижды обстрелял позиции ООС, в районах Авдеевки, Красногоровки и Гнутово. Тяжелое вооружение не применялось. Один украинский военнослужащий получил ранение.