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Прем’єр Італії у Москві заявив, що хоче зняття санкцій і діалогу з РФ

Четвер, 25 жовтня 2018, 08:27

Прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте закликав припинити дію санкцій Євросоюзу щодо Росії та заявив, що налаштований на посилення торговельної співпраці з Москвою попри санкції.

Про це Конте заявив у Москві 24 жовтня, під час свого першого після обрання прем'єром візиту до Росії, передає "Радіо Свобода".

Італійський лідер назвав Росію важливим гравцем у світі та запросив російського президента Володимира Путіна відвідати Італію.

Конте заявив, що розкол між ЄС та Росією через роль Москви в подіях в Україні тривав занадто довго, і він хотів би побачити скасування санкцій.

"Для Італії санкції не є метою. Вони є інструментом, який треба якнайшвидше подолати", – заявив Конте, який очолює нову популістську владну коаліцію Італії.

Зустріч Конте з Путіним у Москві
Зустріч Конте з Путіним у Москві
Twitter Владимир Путин

Водночас італійський політик відмовився сказати, чи Рим готовий ветувати в грудні відновлення санкцій.

"Італія хотіла б переконати інші європейські країни, що єдиний шлях вперед – через діалог", – відзначив Конте.

Після того, як у 2014 році Росія незаконно анексувала український Крим і почала надавати підтримку бойовикам на сході України, ЄС запровадив проти Москви економічні санкції, які відтоді розширювали і продовжували.

На наступному саміті 13 грудня лідери ЄС мають голосувати за продовження дії економічних санкцій проти Росії ще на шість місяців.

За даними джерел "Радіо Свобода", Італія може поставити умовою своєї підтримки цього рішення дозвіл фінансування малого бізнесу в Росії.

Теми: санкціїРосіяІталіяЄвропа
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