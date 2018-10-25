Премьер Италии в Москве заявил, что хочет снятия санкций и диалога с РФ

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте призвал прекратить действие санкций Евросоюза в отношении России и заявил, что настроен на усиление торгового сотрудничества с Москвой, несмотря на санкции.

Об этом Конте заявил в Москве 24 октября, во время своего первого после избрания премьером визита в Россию, передает "Радио Свобода"

Итальянский лидер назвал Россию важным игроком в мире и пригласил российского президента Владимира Путина посетить Италию.

Конте заявил, что раскол между ЕС и Россией из-за роли Москвы в событиях в Украине длился слишком долго, и он хотел бы увидеть отмену санкций.

"Для Италии санкции не являются целью. Они являются инструментом, который надо как можно быстрее преодолеть", – заявил Конте, возглавляющий новую популистскую правящую коалицию Италии.

Встреча Конте и Путина в Москве Twitter Владимир Путин

В то же время, итальянский политик отказался сказать, готов ли Рим ветировать в декабре возобновление санкций.

"Италия хотела бы убедить другие европейские страны, что единственный путь вперед – через диалог", – отметил Конте.

После того, как в 2014 году Россия незаконно аннексировала украинский Крым и начала оказывать поддержку боевикам на востоке Украины, ЕС ввел против Москвы экономические санкции, которые с тех пор расширяли и продолжали.

На следующем саммите 13 декабря лидеры ЕС должны голосовать за продление действия экономических санкций против России еще на шесть месяцев.

По данным источников "Радио Свобода", Италия может поставить условием своей поддержки этого решения разрешение финансирования малого бизнеса в России.