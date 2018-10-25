Путін погрожує Європі "ударом у відповідь", якщо та розмістить американські ракети

Президент Росії Володимир Путін заявив про небезпеку відновлення гонки озброєнь, якщо США вийдуть з Договору про ракети середньої і меншої дальності (ДРСМД) і пригрозив Європі, якщо вона розмістить американські ракети на своїй території.

Про це пише DW.com.

Путін застеріг США від нової гонки озброєнь, заявивши, що адміністрація США створить виключно небезпечну ситуацію, якщо дійсно вийде з Договору про ракети середньої і меншої дальності (ДРСМД) і відмовиться від продовження нового договору про обмеження стратегічних наступальних озброєнь.

"Тоді ситуація буде вкрай небезпечна: не залишається нічого, крім гонки озброєнь", - сказав Путін на прес-конференції за підсумками переговорів з прем'єр-міністром Італії Джузеппе Конте в Москві.

За словами Путіна, в разі виходу США з ДРСМД Росія дасть дзеркальну відповідь, причому зробить це "швидко і ефективно". Він попередив, що якщо Європа розмістить на своїй території американські ракети, то поставить себе під загрозу "можливого удару у відповідь".

Одночасно російський президент висловив готовність продовжувати працювати з США по ДРСМД "без всяких істерик".

Він висловив надію, що йому вдасться обговорити цю тему з президентом США Дональдом Трампом 11 листопада на полях зустрічі в Парижі, приуроченої до 100-річчя від часу закінчення Першої світової війни.

Нагадаємо, Трамп в кінці минулого тижня оголосив про вихід з ДРСМД, звинувативши Росію в порушенні цього договору шляхом розміщення нової ракетної системи.

Також Трамп попередив Росію і Китай про плани посилити арсенал ядерної зброї для протидії їм.

Путін заявив, що Росія здатна завдати ядерного удару тільки у відповідь і вважає, що в такому випадку, росіяни стануть мучениками і потраплять в рай.

Договір про ракети середньої і меншої дальності, укладений в 1987 році, зобов'язує США і країни колишнього СРСР ліквідувати всі ракети наземного базування з дальністю від 500 до 5500 км, які можуть бути оснащені ядерними боєголовками.