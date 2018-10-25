Гройсман уже їде в поїзді до аеропорту "Бориспіль"

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман випробовує швидкісний поїзд із Києва до аеропорту "Бориспіль".

Про це він повідомив у Twitter вранці 25 жовтня.

"Їдемо залізничним експресом до аеропорту "Бориспіль", – написав голова уряду.

"У лютому – проект, у травні – початок робіт, у жовтні – тестовий пуск рухомого складу", – наголосив він.

"В листопаді початок роботи експресу", – повідомив Гройсман.

Їдемо залізничним експресом до аеропорту "Бориспіль". У лютому – проект, у травні – початок робіт, у жовтні – тестовий пуск рухомого складу. В листопаді початок роботи експресу. pic.twitter.com/69g1SfcK3x — Volodymyr Groysman (@VGroysman) October 25, 2018

Раніше повідомлялося, що будівництво швидкісної лінії залізничного сполучення між Києвом і аеропортом "Бориспіль" буде завершено до 1 грудня.

В аеропорту "Бориспіль" вже побудували дві платформи з пандусами для відповідних "рейкобусів". На центральному вокзалі Києва для них реконструювали платформу.

Згідно з проектом будівництва, лінія буде прокладена від вокзалу "Київ-Пасажирський", через станцію "Видубичі" до терміналу D аеропорту "Бориспіль".

Рухомий склад, який буде використовуватися на лінії – 11 поїздів PESA 620м на 91 місце та 2 поїзди PESA 630м на 192 місця.