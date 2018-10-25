Гройсман уже їде в поїзді до аеропорту "Бориспіль"

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Четвер, 25 жовтня 2018, 10:17

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман випробовує швидкісний поїзд із Києва до аеропорту "Бориспіль".

Про це він повідомив у Twitter вранці 25 жовтня.

"Їдемо залізничним експресом до аеропорту "Бориспіль", – написав голова уряду.

"У лютому – проект, у травні – початок робіт, у жовтні – тестовий пуск рухомого складу", – наголосив він.

"В листопаді початок роботи експресу", – повідомив Гройсман.

Раніше повідомлялося, що будівництво швидкісної лінії залізничного сполучення між Києвом і аеропортом "Бориспіль" буде завершено до 1 грудня.

В аеропорту "Бориспіль" вже побудували дві платформи з пандусами для відповідних "рейкобусів". На центральному вокзалі Києва для них реконструювали платформу.

Згідно з проектом будівництва, лінія буде прокладена від вокзалу "Київ-Пасажирський", через станцію "Видубичі" до терміналу D аеропорту "Бориспіль".

Рухомий склад, який буде використовуватися на лінії – 11 поїздів PESA 620м на 91 місце та 2 поїзди PESA 630м на 192 місця.

Олена Рощенко, УП
Теми: Бориспіль залізниця Гройсман
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