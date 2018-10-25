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Гройсман уже едет в поезде в аэропорт "Борисполь"

Четверг, 25 октября 2018, 10:17
Гройсман уже едет в поезде в аэропорт Борисполь

Премьер-министр Владимир Гройсман испытывает скоростной поезд из Киева в аэропорт "Борисполь".

Об этом он сообщил в Twitter утром 25 октября.

"Едем на железнодорожном экспрессе в аэропорт "Борисполь", – написал глава правительства.

"В феврале – проект, в мае – начало работ, в октябре – тестовый пуск подвижного состава", – подчеркнул он.

"В ноябре начало работы экспресса", – сообщил Гройсман.

Ранее сообщалось, что строительство скоростной линии железнодорожного сообщения между Киевом и аэропортом "Борисполь" будет завершено до 1 декабря.

В аэропорту "Борисполь" уже построили две платформы с пандусами для соответствующих "рельсобусов". На центральном вокзале Киева для них реконструировали платформу.

Согласно проекту строительства, линия будет проложена от вокзала "Киев-Пассажирский", через станцию ​​"Выдубичи" до терминала D аэропорта "Борисполь".

Подвижный состав, который будет использоваться на линии, – 11 поездов PESA 620м на 91 место и 2 поезда PESA 630м на 192 места.

Алена Рощенко, УП

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Темы: Бориспольжелезная дорогаГройсман
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